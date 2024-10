Los productores de 'Blade Runner 2049' demandan a Elon Musk por uso de imágenes de 'robotaxi'

La productora de la película 'Blade Runner 2049' demandó este lunes al empresario Elon Musk por usar de forma ilegal imágenes del filme de ciencia-ficción para promocionar el nuevo 'robotaxi' de Tesla , compañía de la que es el mayor accionista y director ejecutivo. No es la primera acusación de plagio contra Musk . La pasada semana, el director de 'Yo, Robot' , señaló al dueño de Tesla por copiar el diseño de sus androides . Informa David Cacho .

La presentación no llegó a usar imágenes exactas de la película dirigida por Denis Villeneuve , pero mostró " imágenes creadas por inteligencia artificial (IA) que reflejaban escenas" de la cinta ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales y fotografía, de acuerdo con la demanda.

La productora también señaló que estaba en conversaciones con otras marcas automotrices para asociarse en una próxima serie de televisión de Amazon, 'Blade Runner 2099', y que no quería que nada interfiriera en esas negociaciones, recogió el diario The New York Times.