El grupo Twice elige Valencia como escenario de su nuevo videoclip, 'Identity'

El grupo de K-Pop Twice ha sorprendido a sus seguidores en España al seleccionar la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia , como escenario de su último videoclip ' Identity '. En este vídeo, se presenta la actuación de las tres integrantes japonesas de sus nueve miembros, quienes conforman la subunidad independiente llamada ' MISAMO ', que toma su nombre de las dos primeras letras de sus cantantes: Mina, Sana y Momo.

Twice es uno de los grupos femeninos de K-pop más reconocidos y exitosos a nivel mundial. Formado por nueve integrantes de diversas nacionalidades, el grupo se gestiona bajo la agencia surcoreana ' JYP Entertainment ', conocida por haber creado otros exitosos grupos de K-pop. Twice hizo su debut en 2015, tras participar en el popular programa de selección ' Sixteen ', donde las integrantes fueron elegidas por su talento.

Desde entonces, han conquistado no solo Asia, sino también mercados internacionales, dominando las listas de éxitos con canciones icónicas como 'Cheer Up', 'TT', 'Fancy' o 'Feel Special'. El estilo de Twice se caracteriza por su mezcla con conceptos coloridos y vibrantes, que combinan con coreografías dinámicas.