La Oreja de Van Gogh rompe su silencio tras la salida de Leire Martínez: "Hemos tenido diferencias"

Pablo Benegas, miembro de La Oreja de Van Gogh , ha roto su silencio y ha declarado este pasado miércoles a EFE sobre la reciente salida de Leire Martínez como vocalista de esta formación. " Se han dicho muchas mentiras ", ha sostenido. De momento, no tienen ningún plan sobre la continuidad de la banda.

" Ahora mismo estamos descansando , sobre todo de la gira, que ha sido exigente, y recuperando tiempo con las familias; no tenemos ningún plan, hemos dado un salto al vacío, no tenemos nada atado ni pensado, queremos descansar y ver qué hacemos en el futuro", ha dicho a la pregunta de si planean buscar nueva cantante.

No ha querido profundizar sobre los motivos del final de la relación con Martínez, pero sí ha señalado que se trataba de algo que venía de largo: "Estas decisiones no se toman a la ligera. Llegar a una situación así no es cuestión de dos días o de un mes, hemos tenido diferencias desde hacía tiempo y hemos ido gestionándolas".