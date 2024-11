Las anécdotas de los Latin Grammy 2024: un momento incómodo, una reflexión y una gran ausencia

Año tras año, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación se dedica a fomentar, celebrar, honrar y elevar la música latina y a sus creadores. Y esta vez no podía ser menos.

Asimismo, Juan Luis Guerra -que se llevó a casa cuatro premios- y Nathy Peluso -tres- se erigieron como los grandes protagonistas de la noche, en una edición que ha contado con candidatos españoles como C. Tangana, David Bisbal, Diego El Cigala e Iñigo Quintero, entre otros.

En su discurso, la cantante lanzó una reflexión que emocionó a todos los allí presentes. "Había perdido lo que más me movía: las ilusiones y el deseo. Entonces me dije: 'Yo me tengo que recuperar'. Y la mejor manera de salvarnos es la música, hacerla y escucharla. Para mí, la música siempre ha sido mi camino, mi fe, por eso decidí escribir una profecía y recuperar la juventud, la inocencia y la libertad".