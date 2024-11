El cantante Manolo García se adentra en la narrativa: "Tengo clavado el puñal de sentir los abusos a que se somete al pueblo"

"He nacido en una gran ciudad como Barcelona y mis referentes del mundo son el rock and roll y los trabajos que yo he desempeñado desde los 13 años y medio, cuando empecé a trabajar, hasta los 30 que me jubilé y pude pasar a mis aficiones favoritas, que eran pintar y hacer música", se excusa García.

"En esos años aprendí mucho de las bondades y maldades de la vida moderna . Aprendí mucho de la esclavitud , de lo que es sentirse esclavo de un trabajo mal pagado, donde eres un pelele, eres un títere descabezado en una cadena de montaje, pero que no te queda otra porque has de pagar ese alquiler del piso abusivo y has de comprar tus alimentos a precios abusivos sabiendo que al campesino le llegará una magra parte y los intermediarios y el final de la cadena se llevarán el dinero a costa de sablear al consumidor", añade el músico.

"No acabé ni el bachillerato porque era mal estudiante y necesitaba con toda urgencia salir a la calle, pero luego me he ido procurando a mí mismo mis pequeños bálsamos para la vida, me he ido prescribiendo a mí mismo libros y cuadros, me he complacido y he visto que hay un mundo magnífico, enorme, no vano ni pedante" reflexiona al respecto García.