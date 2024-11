Pero la producción, desde luego, no fue un camino de rosas, y está repleta de baches y problemas que aumentaron el presupuesto inicial considerablemente. Aparte de las ínfulas de estrella de Russell Crowe, que insistía en reescribir el guión continuamente. Bill Nicholson, uno de los guionistas, afirmó que el actor australiano no dejaba de criticar sus diálogos. "Tus líneas son basura, pero soy el mejor actor del mundo así que puedo hacer que hasta la basura suene bien". Y, pese a que el guionista no le guarda rencor, no es agradable escuchar esas palabras del protagonista de tu película.