'Gladiator II' inicia la lucha por la taquilla navideña: las películas que serán sus rivales

Universal ha confiado la pelea por la corona de las navidades a la adaptación de un musical de largo y exitoso recorrido sobre las brujas de Oz. Jon M. Chu dirige este 'spin off' que protagonizan la estrella del pop Ariana Grande y la estrella del teatro musical Cynthia Erivo .

Robert Zemeckis reúne a Tom Hanks y a Robin Wright tras 'Forrest Gump', así como a parte del equipo artítico de aquel pelotazo de 1994, en 'Here', las historias de varias familias en una misma casa desde el origen de los Estados Unidos de América.

El japonés Kenji Kamiyama, responsable de la serie 'Ghost in the shell: stand alone complex', dirige esta gran apuesta de Warner Bros.