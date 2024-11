Paul Mescal, el icono 'indie' que alcanzó la fama mundial por la vía menos convencional

Puede que ese también esté siendo el camino de Paul Mescal , el actor irlandés que protagoniza Gladiator II. La nueva película de Ridley Scott, que aún no se ha estrenado en terreno estadounidense, ha arrasado en el mercado internacional con cerca de 90 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana. ¡Y ojo, que aún le quedan muchos países en los que estrenarse! Y, gracias a este peplum, secuela de una de las mejores películas de las últimas tres décadas, Paul Mescal ha dado el salto del cine indie al estrellato absoluto.

Es curioso que ni siquiera se hable mucho de Pedro Pascal, que también aparece en la película. La estrella indiscutible es Mescal, que además está cargando con casi todo el peso de la promoción. Pero, ¿de dónde ha salido este actor irlandés de ojos cansados, peinado anacrónico y sonrisa encantadora? Habría que remontarse a unos cuantos años atrás. Concretamente a 2020, el año innombrable y que todos tratamos de olvidar. Ahí se estrenó una serie llamada Normal People , basada en el éxito literario de culto escrito por Sally Rooney. Protagonizada por Daisy Edgar Jones y el propio Mescal, Normal People se convirtió poco a poco en la serie de moda. Sobre todo gracias al boca oreja de la gente, que se veía reflejada en ese drama coming of age tan complejo y cercano. Ahí el joven intérprete dio vida a Collen y consiguió un Premio BAFTA y una nominación a los Emmy. Dos hitos increíbles para un debutante como él.

Pero si hay un punto de inflexión en su carrera es el estreno de Aftersun, película dirigida por Charlotte Wells, y que llevó a la cumbre. Es decir, a los premios Oscar, siendo uno de los actores más jóvenes nominados en la historia de la gala. Aunque no se llevó el Oscar (el honor recayó en Brendan Fraser por la película The Whale), consiguió establecerse como uno de los actores más interesantes del panorama actual, junto a otros similares como Barry Keoghan, Jacob Elordi o Timothée Chalamet .

Pero, a diferencia de otros actores de su generación, Paul Mescal es una persona muy celosa de su vida privada. "La especulación ha sido un poco loca en los últimos años… No me siento cómodo invitando a la gente a tener acceso a esa parte de mi vida", explicó en una entrevista para GQ. Y esa barrera que ha interpuesto entre sus fans y él ha generado un sinfín de teorías y leyendas urbanas sobre su vida. ¿La más surrealista? Una que afirma que, tras pasar la noche con alguna chica, al día siguiente las lleva siempre al mismo parque, las sienta en un banco y sale corriendo . El meme se ha extendido tanto que es inherente a la imagen del actor, que tuvo que ponerse serio y desmentirlo. "Es divertido para nosotros -mi hermano, mi hermana y yo- porque sabemos que así es como funciona internet. Si fuera cierto, sería horrible, pero como rumor, es gracioso".

Gladiator II es su primera superproducción, y no puede haber empezado mejor. Pero la presión de ser el protagonista de una secuela tan importante ha sido algo difícil de llevar. "No es sólo llenar los zapatos de Russell Crowe; es traer algo propio al papel, una verdad emocional que se sienta auténtica", explicó recientemente en Variety. "Quiero que este personaje no sea sólo fuerte, sino que tenga profundidad, que el público vea en él sus propias luchas".