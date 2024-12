Con una trayectoria que abarca álbumes revolucionarios como 'Dangerously in Love', 'Lemonade' y 'Renaissance ', la cantante nacida en Texas, acumula 99 nominaciones y 32 premios Grammy , marcando hitos históricos en la industria musical.

Billboard también ha comparado a la cantante Taylor Swift , refiriéndose a ella como la " única artista que se ha enfrentado a Beyoncé por el primer puesto", aunque al final no lo ha conseguido.

La cantante ha destacado por su constancia de éxito en el sector. De hecho, según ha señalado la revista musical, "era una artista representada por su padre cuando 'Say My Name' alcanzó el número 1" y "tenía 42 años, estaba casada y era madre de tres hijos cuando 'Texas Hold'Em' llegó al número 1".