Joan Pons vive en Vancouver y está cumpliendo su sueño trabajando en Disney

Su último trabajo es 'Vaiana 2', que llegó este pasado 29 de noviembre a los cines

El mundo del cine de animación ha cambiado mucho en los últimos años. Lejos ha quedado ese Disney tradicional, con animación 2D que tantos clásicos nos dio, desde la primera, 'Blancanieves y los siete enanitos', hasta la última que usó esa técnica a mano, 'Winnie The Pooh', estrenada en 2011, que fue una excepción en un mundo dominado por la animación digital y 3D.

'Toy Story', a mediados de los 90, puso la primera piedra, y todo ha ido evolucionando tan rápido, que hay verdaderas obras de arte. Ya no solo en Disney, sino en multitud de otros estudios como SkyDance o Dreamworks. Pero, ¿hay algo más grande que trabajar en Disney? ¿No es el sueño de todos los animadores? Dese luego, lo era de Joan Pons, animador barcelonés que trabaja como Lighting Artist para Disney Animation desde hace ya tres años.

Su primer trabajo en la compañía ha sido en la película 'Vaiana 2', que llegó a los cines el pasado 29 de noviembre. Y su experiencia está siendo increíble. Nos cuenta cómo es su día a día en Vancouver, tan lejos de casa, y cómo ha cambiado su vida desde que entró a trabajar en la compañía del ratón. Además de su paso por Sony Pictures Animation, donde trabajó en la película 'Spider-Man: cruzando el multiverso'.

Pregunta: Cuéntanos un poco de ti, Joan. ¿Qué te llevó a querer dedicarte a la animación?

Respuesta: Desde pequeño he sido una persona muy curiosa con pasión por el dibujo y el cine y ya al crecer me di cuenta de que podría hacer de mi pasión mi profesión. En el momento de elegir mis estudios estaba entre estudiar Bellas Artes o Cine, pero me di cuenta de que la animación tenía un poco de los dos ámbitos y me acabé decantando por un grado de Animación y VFX en La Salle Campus, en Barcelona. Allí aprendí los fundamentos de la animación y encontré mi gran pasión que es el Lighting y Compositing para cine.

P: ¿Cómo es trabajar en el extranjero, tan lejos de casa?

R: Ya llevo casi 3 años viviendo en Vancouver (Canadá) por trabajo, y estar lejos de la familia y amigos no es fácil. Pero ya se ha convertido en una ciudad a la que puedo llamar mi hogar. Vancouver es una ciudad muy multicultural y conocer gente de tantas nacionalidades distintas te hace ver la vida desde una perspectiva diferente. Evidentemente echo de menos España pero, por ahora, Canadá es perfecto para mí. Gracias a las redes sociales y las videollamadas la gran distancia se hace menos notable.

P: ¿Qué tal la experiencia con Disney? ¿Cómo fue tu primer día en los estudios?

R: Trabajar en Disney se siente como un sueño hecho realidad, formar parte del legado de películas con las que crecí y me hicieron amar la animación no tiene precio. Recuerdo mi primer día cuando entré al edificio e hice el tour por las instalaciones, vi todas las obras de arte de las distintas películas que he visto incontables veces colgadas en las paredes y se sentía irreal.

P: ¿Es 'Vaiana' tu película favorita de Disney?

R: Es imposible decidir solo una pero junto a 'Enredados' y 'Frozen', sin duda 'Vaiana' es una de mis favoritas de la era 3D de Disney. En 2016 fui al cine a ver la primera cuando estaba estudiando bachillerato de artes y nunca me imaginé que llegaría a trabajar en la segunda. Recuerdo lo impresionado que me quede con el apartado visual de la película y los buenos personajes y canciones que tiene. También crecí viendo todos los clásicos de Disney y 'Peter Pan' o 'La Bella Durmiente' son de mis películas favoritas de la infancia.

P: ¿En qué otra película te habría encantado trabajar?

R: 'Frozen' fue la película que definitivamente me hizo decantarme por estudiar animación así que me hubiese encantado trabajar en ella por lo que significa para mi.

P: ¿Cómo es tu trabajo en Disney? ¿Cuál es tu sector?

R: Mi trabajo en Disney consiste en Lighting and Compositing Artist y, junto a mi equipo, soy uno de los encargados de iluminar en 3D las escenas para establecer un estado de ánimo concreto en cada plano y así respaldar la trama de la película. Para hacer que la iluminación se sienta lo más realista posible, tenemos en cuenta conceptos como la composición, teoría del color o perspectiva. Somos los encargados de definir el estilo visual integrando todos los elementos de los distintos departamentos, por lo que entregamos ya la imagen terminada que se va a ver en cines.

P: ¿Qué diferencias encuentras entre tu trabajo en 'Spiderman' y tu trabajo en 'Vaiana'?

R: ¡Ha sido increíble trabajar en ambos proyectos y son muy diferentes entre sí! En cada uno de ellos me ha tocado aprender nuevas técnicas y softwares ya que el look y dirección artística es totalmente distinto. En 'Spider-Man: cruzando el multiverso', el reto era adaptarse a los distintos estilos de animación y hacer que los personajes y paisajes se vieran lo menos 3D posible y parecidos a los de una ilustración de cómic. Por otro lado, 'Vaiana 2' conserva las proporciones y estilo de Disney pero con unas texturas y look muy realista por lo que el reto era que todo se viera y sintiera lo más real posible.

P: ¿Cómo crees que ha quedado la película ya terminada?

R: Yo la he visto más de una vez y todo el equipo estamos muy orgullosos de como ha quedado, creo que gustará mucho a todos los fans. La primera película trataba sobre la conexión con quien eres como individuo y hasta dónde puedes llegar, mientras que 'Vaiana 2' trata sobre la importancia de la comunidad y cómo nos conectamos entre nosotros. El apartado visual y las mejoras técnicas respecto a la primera son increíbles. En 'Vaiana 2' el agua es más real que nunca y es un protagonista más (en especial una secuencia con una gran tormenta).

P: ¿Cómo ves el terreno de la animación en España? ¿Está poniéndose al día? ¿Está estancado?

R: Sin duda es una industria que está creciendo cada vez más en España y empresas como Skydance o SPA Studios ('Klaus' es una de mis películas de animación favoritas de los últimos años) demuestran que hay mucho talento cerca de casa. ¡No descarto para nada volver y trabajar en España en un futuro!

