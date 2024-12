‘El Grinch’ es una de las películas navideñas más memorables: consiguió recaudar más de 300 millones en taquilla

“Fue como estar enterrado vivo”, ha confesado el actor en una entrevista reciente

Si tenemos que hablar de películas navideñas, no podemos obviar ‘El Grinch’ en nuestra lista. La película dirigida por Ron Howard tuvo a Jim Carrey dando vida al malvado Grinch, y fue un éxito de taquilla, con más de 300 millones de recaudación, y convirtiéndose en la película navideña más taquillera tras ‘Solo en casa’. Hoy en día, cumpliendo 24 años desde su estreno, es un clásico indiscutible para los niños. Aunque no siempre fue el nombre de Ron Howard el que estuvo al frente de los candidatos para dirigir la película. El primero en la lista era Tim Burton, pero no puedo compaginarlo con otro rodaje, por lo que tuvo que rechazar la oferta.

Basada en el popular libro infantil ‘How The Grinch Stole Christmas’ escrito por el Dr. Seuss en 1957, la película contó con el legendario Rick Baker para encargarse del maquillaje de la criatura. Fue tan realista y detallista que ganó el Oscar, superando a ‘La celda’ y ‘La sombra del vampiro’. Y, aunque fue ampliamente alabada esta parte de la película, a su protagonista no le gustó tanto.

Jim Carrey recordó hace poco en el popular programa de Graham Norton que sus sesiones de maquillaje fueron, literalmente, una tortura. “El maquillaje era como estar enterrado vivo todos los días. El primer día fueron como ocho horas y media, y volví a mi caravana, y atravesé la pared con la pierna, y le dije a Ron Howard que no podía hacer la película. Y entonces vino Brian Grazer y siendo el hombre que lo arregla todo, se le ocurrió una idea brillante. Contratar a un caballero entrenado para enseñar a los agentes de la CIA cómo soportar la tortura”, relató el actor ante las risas del público.

El primer día fueron como ocho horas y media (de maquillaje). Volví a mi caravana, atravesé la pared con la pierna, y le dije a Ron Howard que no podía hacer la película

“Era horrible, y yo estaba todo el rato pensando: ‘es para los niños, es para los niños’. Hice el maquillaje 100 veces a lo largo de todo el rodaje”. Ahora el actor está de promoción de la película ‘Sonic 3’, y no descarta volver a interpretar al personaje. Pero, eso sí, sin ningún tipo de maquillaje. "Si pudiéramos descifrar al Grinch... La cuestión es que entonces lo hice con una tonelada de maquillaje y apenas podía respirar. Fue un proceso extremadamente insoportable. Y ahora, con la captura de movimiento y cosas así, podría ser libre para hacer otras cosas. Todo es posible en este mundo.”

Pero no fue el único contratiempo al que se enfrentó el rodaje del clásico navideño. Porque Jim Carrey no solo sufría con el maquillaje, sino que hizo sufrir a todo el equipo, buscando perfeccionar su actuación recurriendo a una interpretación de método. Es decir, no abandonaba el personaje entre toma y toma. Algo que se hizo muy cuesta arriba para casi todo el equipo. Sobre todo para el ayudante de maquillaje Kazuhiro Tsuji, que tuvo que ir a terapia tras trabajar con la estrella.

Cuando estábamos en el set, (Carrey) era realmente cruel con todo el mundo

"Cuando estábamos en el set, (Carrey) era realmente cruel con todo el mundo. (...) Después de dos semanas solamente habíamos acabados tres días del plan de rodaje, porque de repente él desaparecía y cuando volvía todo estaba destrozado. No podíamos rodar nada”, contó en una entrevista para Vulture. "Cada día en la sala de maquillaje se miraba en el espejo, se señalaba la barbilla y decía: 'Este color es distinto del de ayer, arréglalo”. Así que Tsuji tuvo que plantarse y, tras hablarlo con Rick Baker y el propio director Ron Howard, decidió tomarse unos días libres del rodaje. Gracias a eso, Jim Carrey se dio cuenta de la importancia del trabajo de Tsuji en la película, y le llamó pidiéndole que regresara.

Y es que, a parte de la película de Carrey, tuvo lugar otra adaptación este pasado 2018, y fue todo un éxito. En este caso, se llevó a cabo en formato de película de animación, y recaudó más de 500 millones de dólares. La voz corrió a cargo del actor británico Benedict Cumberbatch (en España escuchamos a Ernesto Alterio). Pero, por ahora, la versión del año 2000 sigue siendo la más instaurada en el imaginario colectivo. Sobre todo por el carisma de Jim Carrey y su pérfida sonrisa (sí, la hace el propio actor, nada de prostéticos ni maquillaje). Carrey además fue propuesto directamente por la viuda del autor Dr. Seuss, Audrey Geisel, creyendo que sería ideal para el papel. Pero en su lista también estaban Robin Williams, Dustin Hoffman y Jack Nicholson. Y, por supuesto, se guardó la libertad de poder censurar cualquier cosa que apareciera en el guion.

Aunque no fueron los únicos en ser considerados para el rol protagonista. Eddie Murphy, Tom Hanks e incluso Tim Curry estuvieron en la lista de actores que podrían dar vida al odioso ser verdoso, pero finalmente fue Jim Carrey, gracias a su interpretación en la película ‘Man on the Moon’, el que consiguió el papel. El resto, como suele decirse, es historia.

