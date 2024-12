Estrenada en 1938, y basada en la popular novela de Margaret Mitchell (ganadora del Pulitzer), es considerada una de las mejores películas de la historia del cine y, ajustando su taquilla a la inflación, sería la más taquillera de la historia, con cerca de 2000 millones de recaudación . Una historia más grande que la vida misma, la de Escarlata (Scarlett O'Hara en el idioma original), que encumbró a sus intérpretes a la categoría de estrellas, y que cumple este 15 de diciembre 85 años desde su estreno . Pero, como suele pasar en estos casos, el rodaje no fue un camino de rosas precisamente.

Hay que entender cada película en su época y en su contexto, y es cierto que 'Lo que el viento se llevó' hace una visión demasiado romantizada de la esclavitud y el racismo que asolaba el sur de Estados Unidos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque, durante su rodaje, no todos estaban de acuerdo con esta visión tan poco realista de cómo trataban a los afroamericanos en la historia.

Durante el rodaje, varias organizaciones contra el racismo y parte del elenco (más de la mitad era afroamericano) tuvieron sus peleas internas con el productor y incluso los guionistas . ¿Debían mostrar la crudeza real de la esclavitud, o dejarla de lado para no ahuyentar a los espectadores potenciales? "La visión errónea y romántica de la esclavitud, que se ha convertido en el legado central de la famosa película, asoma en la producción desde el principio hasta el final, prevaleciendo en muchas de las escenas cortadas del guion", explicó el historiador Vincent Kimel.

La elección del reparto para uno de los grandes melodramas de la historia de Estados Unidos tampoco fue algo sencillo. Katharine Hepburn era la favorita para hacerse con el papel de Escarlata, aunque también figuraban nombres como los de Bette Davis o Joan Crawford, pero finalmente el honor fue a parar a Vivien Leigh , convirtiéndose en uno de los iconos imperecederos del Hollywood clásico, ganando el Oscar a Mejor Actriz gracias a su interpretación dura y descarnada, con varias frases que han quedado para la posteridad. "Con solo mirarla una vez supe que era la indicada, al menos en su apariencia física", explicó Selznick. "Cuando tienes la imagen de alguien en tu cabeza y de repente ves a esa persona, no necesitas más evidencia. Nunca me recuperaré de esa primera vez que la vi".

La película se llevó un total de 10 Premios Oscar, incluyendo Mejor Película y sí, Mejor Director, aunque solo para Victor Fleming, el único que ha figurado en los créditos durante varias décadas. Y, aunque el tiempo no ha sido muy justa con ella, sigue manteniéndose como una gran epopeya, como un melodrama romántico más grande que la vida misma y que, por cierto, no termina con un final feliz. Al menos no un final feliz al uso. Siendo conscientes de la época en la que fue rodada, hay muchos pecados que podemos perdonarle, y si hay algo que es cierto, es que sus más de tres horas de duración nunca se han aburridas. Olivia de Havilland fue la última del reparto en morir, en 2020, a la edad de 104 años, siendo la última gran estrella de ese primer Hollywood dorado que tantos mitos del cine ayudó a construir.