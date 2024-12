El rodaje de 'El Padrino II': del plantón de Marlon Brando a los problemas durante la grabación

En los años 70 llegó a Hollywood una nueva hornada de directores deseosos de cambiar las cosas y de darle un nuevo aire a un sistema algo anticuado. A proponer nuevas historias más sociales, más críticas, más realistas. Ahí surgió el llamado Nuevo Hollywood, cuyos principales valedores eran unos jóvenes Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg, Denis Hopper, Stanley Kubrik, Sidney Lumen, Woody Allen o Francis Ford Coppola. Y precisamente este nos dio dos de las más grandes obras maestras del cine. Ya no solo de la época, sino de la historia. Estamos hablando de ‘El Padrino’ (1972) y su secuela, ‘El Padrino Parte II’, que cumple ahora nada menos que cincuenta años .

La primera parte de la saga de los Corleone fue un éxito masivo. Recaudó casi 300 millones en taquilla, le dio su Oscar a Marlon Brando, lanzó la carrera de Al Pacino, y sentó la bases del cime de mafiosos que tanto se copiaría desde entonces. Normal que desde Paramount quisieran una secuela. El problema es que no había segundo libro. Mario Puzo había escrito solo ‘El Padrino’, pero se habían quedado muchas cosas en el tintero en la primera parte, así que aún había historia que contar. Solo que Coppola no quería. Los directores de prestigio no dirigían las secuelas de sus películas. Y Coppola era un director de prestigio. Así que trató de desembarazarse del proyecto de todas las formas posibles. Habló con Paramount y sugirió que dirigiera la película Martin Scorsese. Cuando se negaron, pidió una cantidad desorbitada de dinero. Paramount aceptó su farol. Así que, para rizar el rizo, dijo que llamaría a su película ‘El Padrino Parte II’.