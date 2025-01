Mad Cool confirma a Nine Inch Nails y anuncia su cartel por días

El festival madrileño Mad Cool ha anunciado este miércoles la incorporación a la primera línea de su cartel de la prestigiosa y veterana banda estadounidense de rock Nine Inch Nails para la edición que celebrará del 10 al 12 de julio .

Será la segunda incursión de Trent Reznor y compañía en este festival, tras su aplaudida intervención en 2018, como parte de la gira mundial que el grupo fundado en Cleveland en 1988 realizará a lo largo de este año, justo cuando también acaban de confirmar que trabajan en nuevo material para dar continuidad a sus últimos álbumes, 'Ghosts V: Together' y 'Ghosts VI: Locusts', ambos de 2020.

La apertura del 10 de julio contará con Kings of Leon, Gracie Abrams, Iggy Pop y Weezer como cabezas de cartel, además de con actuaciones a cargo de Leon Bridges, The Wombats, The Backseats Lovers o Mother Mother, entre otros.