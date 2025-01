La industria musical española no para de sorprender en lo que llevamos de 2025, y con el comienzo de año, ha llegado uno de los festivales más esperados: el Benidorm Fest. Las galas de la cuarta edición arrancaron este pasado 28 de enero, y la gran final tendrá lugar este sábado 1 de febrero .

La cantante ya está en Benidorm. Y lo hace tres años después de quedarse a las puertas de ganar este festival. Así lo ha mostrado en sus redes sociales, desvelando cómo está siendo su estancia allí: "He vuelto a Benidorm, la ciudad de los sueños, en la que la mayoría de vosotros me conocisteis ", comienza diciendo en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde acumula más de 365.000 seguidores.

"Me he tirado las cartas del tarot y me ha salido la emperatriz, pero del revés, que supongo que quiere decir que todo ha cambiado y ya soy otra persona", continúa explicando mientras aparecen varias imágenes de su paso por la ciudad. "Soy un souvenir más de esta ciudad", bromeaba mientras se probaba en una tienda de souvenirs una gorra de lo más característica.