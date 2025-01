Tom Hanks, sobre cómo es trabajar con Clint Eastwood: "Nos trata como a caballos"

Clint Eastwood no ha logrado ninguna nominación al Oscar por el que podría quedar como su último trabajo, 'Jurado Nº 2', pero eso no le resta ni un ápice a su condición de leyenda viva de Hollywood, con 41 películas firmada como director e infinidad más delante de las cámaras. Lo que quizás no tantos sepan es que su primera escuela como cineasta fue una serie de televisión de la CBS, 'Rawhide', que estuvo en antena de 1959 a 1965. Durante el rodaje de esa ficción ambientada en el Oeste aprendió mucho sobre cómo tratar a los actores.