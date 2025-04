Durante la entrevista, fue preguntado por su mayor miedo . En tan solo unos segundos, Bacon confesó que tiene una adicción "terrible" por dormir la siesta . Él mismo expresa que " me he vuelto tan adicto a las siestas que me temo que no voy a poder dormir una", debido al tiempo que estaba pasando en la entrevista.

Entre risas, el actor continuaba diciendo que la hora de la entrevista estaba cubriendo sus minutos de siesta, y que por ello "ya me siento amenazado por la posibilidad de no poder dormir mis 10 minutos de siesta ". Tan pendiente estaba Bacon del tiempo de la entrevista como su cabeza lo estaba de su cama. "Depende de cuánto dure esta ronda podré dormir" su preciada siesta de "solo 10 minutos", explicaba.

Los comentarios de publicación se han llenado de fans compartiendo su obsesión para mostrarle al estadounidense que no es el único que tiene ese problema. "Como señora de 65 años, tomo siestas casi a diario. Normalmente me acuesto durante una hora completa, pero duermo unos 15 minutos de esa hora. Si no consigo dormir, la noche se estropea", comenta una mujer. Otro usuario también compartía su experiencia: "Soy adicto a las siestas, pero las mías suelen ser 60-90 minutos. Si alguien interrumpe mi siesta o no puedo tomar una cuando lo necesito, me convierto en el bebé gruñón más grande del mundo".