Félix Sempers se traslada de Miami a Almería para continuar con sus esculturas de papel

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, sus obras hechas con miles de hojas de papel sorprenden por su realismo y originalidad

Las esculturas más curiosas del mundo

Desde Miami hasta Villaricos, en Almería. El artista cubano Félix Sempers se ha trasladado a la localidad almeriense para crear sus últimas obras, auténticas esculturas realizadas en papel que sorprenden tanto en el mundo del arte como en las redes sociales, donde sus vídeos superan ya el millón de visualizaciones y seguidores.

Su peculiar estilo llama la atención por la capacidad de transformar simples hojas en piezas que parecen objetos cotidianos. En una ocasión fue invitado a una cena y llevó consigo lo que parecía ser una botella de vino francés; los comensales quedaron sin palabras al descubrir que en realidad estaba hecha de papel.

Las esculturas de Sempers destacan por su movimiento y versatilidad. Ha diseñado cuellos que se estiran como muelles, estructuras que se expanden como acordeones y formas creadas a partir de miles de hojas pegadas estratégicamente. Algunas de estas piezas se han convertido en sus favoritas y, según admite, no están a la venta.

El artista disfruta viendo la reacción del público ante sus creaciones, que a menudo generan asombro y desconcierto. Su estilo innovador lo ha convertido en uno de los artistas más virales en internet, con celebridades y usuarios fascinados por la ilusión de que se trata de objetos reales.

Enamorado de Almería, Félix Sempers continuará en Villaricos con nuevos proyectos artísticos. Ahora, además del papel, explora la madera, enfrentándose a un reto “más difícil todavía”, donde las formas se tuercen y giran para dar vida a un arte que sigue sorprendiendo.