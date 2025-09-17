La serie, basada en el relato del escritor Manuel Rivas y protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas, Karina Kolokolchykova, se ha alzado con el Premio del Público a la Mejor Serie de Ficción

El documental original de Mediaset Infinity que recorre la trayectoria artística y vital de la cantante Sonia Priego, La Húngara, ha ganado el Premio Especial del Jurado a la Serie de No Ficción y el Premio del Público a la Mejor Serie de No Ficción

Mediaset España ha recibido tres galardones en el South International Series Festival, en el que ‘Ella maldita alma’, serie que narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan, y ‘La Húngara. Toma que toma’, documental que repasa los grandes hitos de la carrera de la cantante ecijana. Ambas producciones, distribuidas por Mediterráneo Mediaset España Group, han acaparado una y dos estatuillas, respectivamente.

Basada en un relato del escritor Manuel Rivas y con Maxi Iglesias, Martiño Rivas, Karina Kolokolchykova en el equipo protagonista, ‘Ella, maldita alma’, producida en colaboración con Plano a Plano y creada por Aurora Guerra, ha sido galardonada con el Premio del Público a la Mejor Serie de Ficción. Ambientada en diversas localizaciones de Cádiz y también interpretada por Nacho Fresneda, María de Nati, Antonio Gil, Susana Córdoba, Paco Marín y Ana Ruiz, entre otros actores, la ficción sumerge al espectador en una amalgama de valores y sentimiento contrapuestos, como el amor, la familia, la pasión, la culpa, la traición y la lealtad, que embargan a los tres personajes protagonistas inmersos en un complejo triángulo amoroso: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia.

Por su parte, el documental ‘La Húngara. Toma que toma’, que Mediaset Infinity estrenará el próximo viernes 19 de septiembre, se ha alzado con dos estatuillas en el certamen: el Premio Especial del Jurado a la Serie de No Ficción y el Premio del Público a la Mejor Serie de No Ficción. Producido por la plataforma digital de Mediaset España Mediaset Infinity en colaboración con LyO Media, ‘La Húngara. Toma que toma’ realiza un completo recorrido por la trayectoria profesional de Sonia Priego, La Húngara, una de las voces más representativas de la música española de las últimas décadas, y se adentra en la faceta más íntima de la cantante, mostrando su lado más personal.