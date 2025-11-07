Redacción Uppers 07 NOV 2025 - 11:01h.

Jaafar Jackson interpreta a su célebre tío en 'Michael', filme dirigido por Antoine Fuqua

Las celebridades fallecidas que más dinero han ganado en 2025, según 'Forbes'

Compartir







Se estaba convirtiendo en una película maldita de Hollywood, víctima de continuos retrasos y reshoots, pero finalmente ha salido a la luz el primer tráiler de 'Michael', el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua que proyectará una mirada cinematográfica al ascenso al éxito de la mayor estrella del pop de la historia.

PUEDE INTERESARTE Janet Jackson: qué hace hoy la estrella del pop que eligió ser madre a los 50

Uno de los grandes misterios de la producción, cuyo estreno está previsto para el 24 de abril de 2026, era comprobar cómo luciría Jaafar Jackson, sobrino del cantante, en la piel de su tío. Y los fans del 'rey del pop' se han llevado una grata sorpresa con lo que nos han enseñado. El cantante, bailarín y actor de 29 años luce convincente en la selección de imágenes icónicas de distintas épocas -de 'Off the Wall' a 'Bad', pasando por 'Thriller'- en las que se le puede ver en acción.

PUEDE INTERESARTE La historia del dúo de Michael Jackson y Prince que nunca escucharemos

Caminando por la luna

El tráiler arranca con una secuencia en un estudio de grabación junto al productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson. Su frase, "las canciones están listas, empecemos desde arriba", marca el tono de que previsiblemente tendrá el filme, un viaje emocional desde los días en que Michael comenzó a despuntar junto a los Jackson 5 hasta que se convirtió en el ídolo de masas definitivo de los 80. No hay referencias, al menos en este avance, a la posterior etapa más turbulenta y controvertida del artista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo que sí deja entrever el tráiler es que se ha cuidado especialmente la recreación de algunos de los momentos fundamentales de la carrera de Jackson, desde la grabación del histórico videoclip de 'Thriller' hasta las primeras giras mundiales, pasando por la presentación en sociedad del icónico 'moonwalk' en el 25 aniversario de la Motown o el chorreo de Grammys en la edición de 1984, todo mientras suena de fondo '"Wanna Be Startin' Somethin', racheado con ráfagas de otros grandes éxitos.

Un nutrido reparto

El reparto cuenta con un nutrido grupo de intérpretes encarnando a gente importante en la vida del artista. Así, Miles Teller encarna a John Branca, abogado y confidente del músico; Colman Domingo interpreta a Joe Jackson, el exigente y controvertido padre; Nia Long da vida a Katherine Jackson, la figura más protectora del clan familiar; y Kat Graham hace de Diana Ross, mentora y amiga cercana.

Aunque la película terminó de rodarse en mayo de 2024, su estreno se retrasó hasta abril de 2026. Las regrabaciones posteriores generaron especulaciones sobre una posible división en dos entregas, aunque el tráiler parece confirmar que se trata de una sola película.

La sinopsis oficial de ‘Michael’ dice lo siguiente: "Muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento".