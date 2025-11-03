Redacción Uppers 03 NOV 2025 - 16:06h.

Varias celebridades fallecidas continúan generando grandes fortunas gracias a derechos de autor, licencias y marcas

Priscilla Presley habla sin tapujos sobre el matrimonio de su hija con Michael Jackson: "Estaba horrorizada"

En 2025, la muerte sigue sin ser un obstáculo para los negocios. Según la lista anual de Forbes, varias celebridades fallecidas continúan generando fortunas impresionantes gracias a derechos de autor, licencias y marcas que siguen más vivas que nunca. Los músicos dominan la lista, ocupando 10 de los 13 primeros puestos de un ranking que demuestra que el legado, cuando se gestiona bien, puede seguir produciendo millones incluso décadas después del último aplauso.

La primera lista de Forbes que recopilaba las fortunas de las celebridades más rentables se publicó en 2001 y la encabezó Elvis Presley. 'El rey del rock' ha aparecido en todas las ediciones de la clasificación en estos 25 años, ganando más de 1.200 millones de dólares durante ese periodo. Sin embargo, 'el rey del pop', Michael Jackson, le ha desbancado desde su muerte en 2009 generando más de 3.500 millones de dólares, gracias a inversiones como la compra del catálogo de ATV y acuerdos multimillonarios con Sony. Y en 2025, como viene siendo habitual, vuelve a encabezar la lista.

Michael Jackson: 105 millones

La venta a Sony en 2024 de la mitad del catálogo de grabaciones originales y derechos de publicación de Jackson por 600 millones de dólares, garantiza que el catálogo musical del autor de 'Thriller' siga siendo uno de los más rentables del mundo. Pero además, 'MJ: The Musical' tuvo cinco producciones en cartelera en escenarios de todo el mundo durante el año pasado y el espectáculo del Cirque du Soleil, 'Michael Jackson ONE', superó las 5.000 representaciones en el Mandalay Bay de Las Vegas.

Dr Seuss: 85 millones

Theodor Seuss Geisel fue uno de los autores e ilustradores infantiles más influyentes del siglo XX, pero en 2025 seguía siendo el escritor de literatura juvenil más vendido en EEUU, superando a la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, con 4,8 millones de libros vendidos. Sus personajes clásicos, como El Grinch o El gato en el sombrero, siguen siendo una mina de oro para los productos físicos y sus herederos han firmado para que protagonicen varias series de Netflix el próximo año.

Richard Wright y Syd Barrett: 81 millones

Los dos miembros cofundadores de Pink Floyd se beneficiaron de la venta del catálogo y derechos de la banda en octubre de 2024 a Sony Music Publishing, que los consiguió por 400 millones de dólares. El reparto a partes iguales entre los tres miembros supervivientes de Floyd y los herederos de Wright, el teclista fundador, y Barrett, el líder original, que además figuran como compositores de más de una docena de canciones, les reportó unos extraordinarios ingresos extra.

The Notorious B.I.G.: 80 millones

Los productos relacionados con la leyenda del rap de la costa este asesinado en 1997 a los 24 años siguen vendiéndose muy bien, lo que ha disparado el valor de su patrimonio con la venta del 50& del catálogo y los derechos de publicación a Primary Wave Music el pasado mes de marzo.

Miles Davis: 21 millones

La empresa Reservoir Media se hizo con el 90% del catálogo del mito del jazz con intención de exprimirlo de cara al centenario de su nacimiento, que se celebra el próximo año. Se han anunciado actuaciones en directo por todo el país para celebrar el aniversario, y el actor Damson Idris, a quien recientemente hemos visto en 'F-1: la película', interpretará al icónico trompetista en una película biográfica.

Elvis Presley: 17 millones

Los herederos de Elvis solo poseen el 15% de Elvis Presley Enterprises, la empresa que gestiona las operaciones turísticas de Graceland y el centro comercial circundante, así como la amplia actividad de concesión de licencias del 'el rey del rock' y lo que queda de sus derechos de publicación. El resto está controlado y gestionado por Authentic Brands Group, que también gestiona los patrimonios de Muhammad Ali y Marilyn Monroe.

Jimmy Buffett: 14 millones

El ícono del country-pop, fallecido en 2023 por un cáncer de piel, levantó un imperio de restaurantes, ropa, complejos turísticos y una línea de cruceros construido bajo la marca 'Margaritaville', su mayor éxito musical. El fideicomiso que dejó para su viuda, Jane, valorado en 275 millones de dólares, es motivo de una batalla juidicial conRichard Mozenter, coejecutor del patrimonio, sobre la cantidad de dinero que ella recibirá anualmente.

Bob Marley: 13 millones

El patrimonio del mito de reggae ha construido un extenso negocio a partir de la concesión de licencias de su nombre e imagen a una infinidad de productos, desde café a fragancias, bolsos, pósters y, por supuesto, cannabis. Además, en junio se estrenó en La Vegas en el espectáculo 'Bob Marley Hope Road', que ofrece 29 funciones en directo a la semana.

John Lennon: 12 millones

Los derechos de la música en solitario de Lennon son propiedad de Yoko Ono, pero el catálogo de los Beatles pertenece a Sony. Cada miembro de los 'Fab Four' sigue recibiendo casi seis millones de dólares al año en concepto de derechos de nombre e imagen. Se espera que el nuevo documental de HBO sobre el concierto en solitario del autor de 'Imagine' en el Madison Square Garden en 1972 vuelva a impulsar las cifras de streaming de su producción.