23 OCT 2025 - 20:00h.

MadridPocas dudas hay de que el talento corre por la sangre de los hermanos Jackson. Michael era el más conocido de todos, pero su hermana Janet no se queda atrás. Convertida en toda una estrella del pop, muchos solo la recordarán por aquel momento durante la Super Bowl de 2004, cuando, durante su dúo con Justin Timberlake, el cantante dejaba a la vista uno de sus pechos.

El escándalo fue mayúsculo, todo el mundo se echó las manos a la cabeza y durante mucho tiempo Janet tuvo que cargar sola con la cruz de la vergüenza de haber enseñado un pecho en el escenario, como si Timberlake no hubiera estado implicado en el suceso. Una polémica que marcó duramente su carrera, pero que, por suerte, no pudo acabar con ella.

Qué hace hoy Janet Jackson, estrella del pop y madre a los 50

Janet es la más pequeña de los hermanos Jackson y eso hizo que siempre estuviera a la sombra de sus hermanos. Sin embargo, parece que esto nunca fue un problema para ella, o por lo menos no lo ha sido para poder hacerse un nombre propio como cantante, compositora y bailarina. Janet es considerada una gran artista e incluso un ídolo, tal y como se puso de manifiesto cuando en 2025 le entregaban el Icon Award en los American Music Awards (un premio que solo tienen Lionel Richie y Rihanna).

La música no entraba en sus planes, cuando era pequeña, mientras que sus hermanos ya eran artistas globales, ella soñaba con ir a la universidad y estudiar derecho empresarial. Sin embargo, su talento natural para la música fue más fuerte y su padre le convenció de dedicarse a la música, que ahora es una de sus grandes pasiones. A lo largo de su carrera ha ido asombrando al mundo, superando etapas y también marcando récords, ella fue la primera mujer en estar nominada a los Grammy como productora (1990).

La música fue su prioridad durante mucho tiempo, pero a los 50 tomó la decisión que cambiaría eso para siempre, porque desde que es madre todo es diferente. Eissa llegó al mundo en 2017, un hijo que Janet ha tenido junto a quien era su marido en ese momento, Wissam Al Mana.

“Lo más importante que he hecho, lo más grande que he hecho, es convertirme en madre, y eso ha tenido un hermoso impacto en mi vida”, reveló la artista en conversación con The Guardian. “Quería tener tres hijos, pero pensé: 'Debería parar ahí, probablemente es todo lo que puedo aguantar'. Porque tienes que darlo todo de ti. Obviamente, tienes que trabajar, pero ya no eres lo primero. Tu vida cambia por completo. Y no lo cambiaría por nada”.

Tiene claro lo que quiere para su pequeño y no es lo mismo que tuvo ella, que empezó a trabajar cuando solo era una niña. De hecho, ya había parecido en televisión cuando tenía la edad que tiene ahora su hijo. “Quiero que viva la experiencia de ser un niño, porque esto no se repite. Eres adulto el resto de tu vida, así que quiero que disfrute de cada minuto que sea niño”.