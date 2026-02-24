Ruth Méndez 24 FEB 2026 - 16:04h.

Para evitar malestar y cualquier abuso, cada vez más películas cuentan con la figura del coordinador de intimidad para las escenas de sexo

Hay escenas en el cine que, a partir de ahora, van a estar mucho más vigiladas. La figura de los coordinadores de intimidad en los rodajes no es nueva, pero ahora los artistas quieren que sea obligatorio en cada película.

Para evitar malestar y, por supuesto, cualquier abuso. Muchas películas españolas, sobre todo en los últimos años, no le dan más vueltas y deciden contratar una coordinadora o coordinador de intimidad. Son profesionales que garantizan la seguridad física y psicológica de los actores. Su papel es clave.

"Dentro de un terreno de juegos con unos límites claros y conocidos por todas las partes, pues construir esas escenas íntimas que muchas veces en guion que ponen 'María y Manuel tienen sexo', ¿qué quiere decir eso?", explica Lucía Delgado, coordinadora de Intimidad en Intimact.

El uso de prendas especiales y balones desinflados

Por eso empiezan a trabajar sobre el guion analizando riesgos. "¿Qué tipo de desnudo va a haber?, ¿qué prendas de intimidad?", añade Rebeca Medina, también coordinadora de intimidad. Con todo claro, los protagonistas firman el consentimiento 48 horas antes de cada escena. Pero antes toca ensayar.

Llega el momento de rodar, ni curiosos ni móviles. "Aplicamos un protocolo de set reducido. El actor y la actriz permanecerá desnudo, desnuda, con sus prendas de intimidad, solo en el 'acción' y el 'corte'. Como protección, prendas especiales o balones en medio desinflados. "Es una barrera externa para ponerla entre las pelvis y entonces en las escenas de sexo simulado, no notas absolutamente nada", señala Medina.

El nuevo estatuto del artista obliga a contar con ellas y ellos. "Muchas veces ayuda a que los actores y actrices puedan simplemente como relajarse y dedicarse a actuar", concluye Lucía Delgado.