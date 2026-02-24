Logo de telecincotelecinco
La Guardia Civil apunta que “personal de Adif” se llevó restos de las vías de tren de la zona del accidente de Adamuz  y “practicó distintas pruebas sin advertirlo ni solicitarlo”

Vagones en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz. Europa Press
La Guardia Civil apunta en un oficio ante el juzgado que investiga el trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba, que “personal de Adif” se llevó restos de las vías de la zona donde tuvo lugar el aciago siniestro y llevó a cabo “distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo” tras trasladarlos hasta una base de mantenimiento.

La Benemérita apunta que esa acción tuvo lugar entre la noche y la madrugada del 22 de enero, cuatro días después del accidente, y pese a que no fue hasta el 28 de enero cuando Adif recibió "autorización para acceder a la zona del accidente" y comenzar las tareas para restablecer el tráfico ferroviario, según información avanzada por Cadena SER, que indica que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha contestado al juzgado que esos restos de vías siempre estuvieron a disposición judicial.

