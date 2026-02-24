El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias señala que esos restos de vías siempre estuvieron a disposición judicial

Un informe de la Guardia Civil apunta a la rotura del carril de la vía o a un fallo de la soldadura como causa del accidente de Adamuz

Compartir







La Guardia Civil apunta en un oficio ante el juzgado que investiga el trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba, que “personal de Adif” se llevó restos de las vías de la zona donde tuvo lugar el aciago siniestro y llevó a cabo “distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo” tras trasladarlos hasta una base de mantenimiento.

La Benemérita apunta que esa acción tuvo lugar entre la noche y la madrugada del 22 de enero, cuatro días después del accidente, y pese a que no fue hasta el 28 de enero cuando Adif recibió "autorización para acceder a la zona del accidente" y comenzar las tareas para restablecer el tráfico ferroviario, según información avanzada por Cadena SER, que indica que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha contestado al juzgado que esos restos de vías siempre estuvieron a disposición judicial.