Las incógnitas del 23F: del papel del rey al "elefante blanco" y los servicios secretos

¿Qué falta por saber del 23F? El silencio de Armada, el de Tejero, 45 años después. Veremos qué dicen esos documentos porque al propio rey Juan Carlos le preocupaba qué se dijera sobre el 23F. Llamó mucho la atención una conversación privada que tuvo con Bárbara Rey sobre el militar que fue condenado por el golpe de Estado.

En esa conversacion el rey emérito pone en valor el silencio de Alfonso Armada pese a haber pasado 7 años en la cárcel por el intento de golpe de estado frente a lo que considera indiscreciones de quien fuera jefe de la casa Real, Sabino Fernández Campo.

Hay que tener en cuenta que Don Juan Carlos tenía mucho aprecio al general Armada. Fue su instructor militar y preceptor, y al ser coronado en 1975 lo nombró secretario general de la Casa del Rey cargo que ostentó dos años.

Fue el pasado mes de octubre cuando Antonio Tejero estuvo ingresado en el hospiital unos días. Tuvo una neumonía y algunos medios llegaron a publicar su merte a pesar de que fuentes de su familia lo desmentían. Finalmente recibió el alta y regresó a su residencia actual, vive en casa de una de sus hijas en VAlencia

Así que una de las cosas más interesantes va a ser saber de qué hablaron Tejero y Juan Carlos I aquel día. El rey emérito cuenta su versión en su libro de memorias, pero veremos qué dicen los documentos oficiales. Conversaciones entre Moncloa, Zarzuela y Capitanías Generales y qué dice también el sumario del juicio, secreto hasta ahora.

Más de cuatro décadas han estado los secretos de esos días guardados en un depósito acorazado del Tribunal Supremo. Una puerta cerrada que ha dado pábulo a todo tipo de teorías de la conspiración. "la verdad a menudo es aburrida, las trolas seducen a la gente", dice el escritor Javier Cercas, autor de 'Anatomía de un instante'. Tampoco cree que vayamos a saber nada nuevo sobre los hechos muy relevante Javier Fernández, autor de 'Todo sobre el 23F'. "¿Va a cambiar algo de lo que sabemos? Yo creo que no", señala.

El material reservado incluye el sumario judicial con las declaraciones de los implicados y las comunicaciones interceptadas esa noche entre el Congreso, Capitanías generales, Zarzuela y Moncloa. La figura, la de la autoridad que esperaban los golpistas y quién estaba detrás, ha sido un hilo a partir del que se han tejido relatos alimentados por la condición de secreto oficial. "El rey no hizo nada que no debiera hacer, las pruebas son incontestables", señala Javier Fernández.

"Se van a seguir contando mentiras pero al menos tendrán un elemnto menos al que agarrarse", dice Cercas. También verán la luz informes del CESID, el antiguo CNI, que podrían desvelar o desmentir la participacion de los servicios de Inteligencia. "La gente prefiere los misterios y los enigmas. La verdad sobre el golpe de estado del 23F la sabemos desde hace mucho tiempo", dice Cercas.

La sentencia que condenó en 1982 a treinta personas por el intento de golpe de Estado del 23F cerró el capítulo judicial, pero no despejó muchas incógnitas en torno a una operación que hizo tambalearse a la joven democracia española. ¿Qué papel tuvo el rey? ¿Quién era el 'elefante blanco'? ¿qué sabían los servicios secretos?

A la espera de conocer los archivos que desclasifica el Gobierno, desde hace años investigadores y partidos piden que se publiquen las grabaciones de las llamadas telefónicas mantenidas el 23 y el 24 de febrero de 1981 desde el Congreso con el exterior y desde el Palacio de la Zarzuela, así como las reuniones que mantuvieron en torno a esas fechas el rey Juan Carlos I, el entonces presidente del Gobierno, Alfonso Suárez, o el general Alfonso Armada.

Estas son algunas de las incógnitas que siguen sin respuesta:

¿Qué papel tuvo el rey?

En los libros de historia se consigna como decisiva la intervención del rey Juan Carlos I aquel 23F, con un discurso televisado en el que informaba de que había ordenado a las autoridades civiles y militares tomar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.

Las llamadas que realizó ese día siguen siendo secretas. Y se desconocen los encuentros y conversaciones que en aquella época pudo mantener con el general Armada, uno de los condenados por la intentona. Armada estuvo aquella noche en el Congreso, junto al jefe de la Guardia Civil, Aramburu Topete, hablando con el golpista Antonio Tejero.

El general había sido su instructor militar cuando era príncipe y, tras su proclamación como monarca en 1975, fue nombrado secretario general de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta 1977. En sus memorias, el rey emérito reconoce que la participación de Armada en el golpe fue algo "muy doloroso" en el plano personal.

¿Existió la 'Operación Armada'?

Numerosos libros e investigaciones han indagado en la presunta 'Operación Armada', destinada a apartar a Adolfo Suárez del Ejecutivo y sustituirle por un Gobierno de concentración presidido por el general Alfonso Armada. Según diversas investigaciones, Armada intentó sin éxito conseguir el beneplácito del rey la tarde de la asonada.

¿Quién era el 'elefante blanco'?

Sigue sin saberse quién era el 'elefante blanco', la autoridad competente "militar, por supuesto" que los golpistas esperaron durante las horas en las que tomaron el Congreso para que tomara el mando del golpe, pero que por algún motivo nunca apareció. Las especulaciones han sido muchas, desde el general Armada y el general Milans del Bosch, que sacó los tanques a la calle en Valencia, o hasta el propio rey para los más críticos con la actitud del monarca.

¿Qué sabía Sabino Fernández Campo?

Era entonces secretario general de la Casa del Rey y fue el encargado de dirigir los movimientos del jefe del Estado aquellas horas y coordinar sus llamadas a los distintos mandos militares. "Ni está ni se le espera", respondió al jefe de la División Acorazada Brunete cuando este le preguntó si Armada se encontraba en Zarzuela. El general había intentando sin éxito ir a Zarzuela.

¿Había una trama civil apoyando el golpe?

Sólo un civil fue condenado por el 23F. Fue Juan García Carrés, uno de los dirigentes de los sindicatos verticales del régimen franquista, pero nunca se investigó ninguna trama civil.

Según reveló en una entrevista con EFE Alfonso Guerra, el teniente coronel Antonio Tejero llamó desde el Congreso a García Carrés y la conversación fue grabada.

En el sumario del juicio, según el libro '23F. La farsa', del periodista Carlos Fonseca, no constan los pinchazos telefónicos en las siete primeras horas del golpe. La primera intervención telefónica quedó registrada pasada la 1:15 de la madrugada, una vez que el rey había desarticulado el golpe con su mensaje en televisión.

¿Cuál fue el papel del recién creado CESID?

Persisten muchas dudas sobre la labor de los servicios secretos y sobre su nivel de conocimiento de los preparativos del golpe.

El comandante José Luis Cortina, que era jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID, fue encarcelado por su presunta participación en la asonada al haber mantenido diversos contactos con Tejero antes de la toma del Congreso y la Fiscalía pidió para el 12 años de prisión, pero finalmente fue absuelto.