Una tormenta histórica en EE. UU. supera a Filomena en duración, fuerza y acumulación de nieve

Un potente temporal de invierno está golpeando Estados Unidos con una intensidad incluso superior a la de la histórica Filomena que afectó a España. El fenómeno, que se mantiene activo desde el domingo, ya suma tres días de duración, un primer factor que lo hace más severo que el episodio vivido en nuestro país.

A esta persistencia se suma un segundo elemento clave

La tormenta se ha intensificado mediante un proceso conocido en Estados Unidos como bombogénesis, lo que ha provocado vientos huracanados que superan los 120 kilómetros por hora. Esta rápida profundización del sistema ha agravado las condiciones meteorológicas y ha complicado la situación en amplias zonas del país.

El tercer factor, y quizá el más determinante, es que el sistema se encuentra sobre el océano Atlántico, alimentándose continuamente de humedad. Esto ha disparado la cantidad de precipitaciones y ha provocado nevadas de hasta un metro de espesor en puntos de Nueva York y del estado de Maine, según muestran las imágenes difundidas en las últimas horas.

Aunque Filomena fue un episodio histórico en España con hasta 50 centímetros de nieve, temperaturas muy bajas y una duración cercana a las 36 horas, este nuevo temporal en Estados Unidos la supera en duración, intensidad del viento y volumen de nieve acumulada.

En paralelo, en España se han registrado fenómenos meteorológicos poco habituales

Como una niebla de advección en la zona de Alicante, que dejó imágenes impactantes al avanzar como un auténtico “río de nubes” que engullía la ciudad en cuestión de segundos.

Las autoridades estadounidenses siguen monitorizando la evolución del temporal, mientras continúan llegando imágenes que reflejan la magnitud de un episodio que ya se perfila como uno de los más severos del invierno.