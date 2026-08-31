Judeline colabora con Karol G en BbY WOW, la canción que ya han escuchado 51 millones de personas

A los 17 años decidió salir de Barbate, Cádiz, para dedicarse a la música

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Judeline es la primera mujer española que se ha convertido en el número uno de Spotify. Este éxito ha sido tan inesperado que ella misma ha mostrado su sorpresa en redes sociales. Su canción la han escuchado 51 millones de personas en el mundo. "España culturalmente está muy fuerte. Hay tantas artistas femeninas españolas que yo creo que van a hacer historia", asegura la cantante.

A los 17 años decidió salir de Barbate, Cádiz, para dedicarse a la música. Ahora, ya tiene 23 años: "No tenía un plan B. O era cantante o nada. Ahorré dinero currando en un hotel en un verano entero y me vine aquí a tirarme a la piscina". En ese entonces, era Lara todavía.

"Tiene todos los elementos que necesita una canción de verano", dice sobre su colaboración con Karol G

La palanca definitiva que la llevó al éxito rotundo fue su colaboración con Karol G y rusowsky: "Tiene todos los elementos que necesita una canción de verano". ‘BbY WOW‘' alcanzó el número 1 del Global Daily Top Songs de Spotify el 28 de agosto, convirtiéndose en el primer número 1 global de Judeline y rusowsky.

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La canción entró al ranking el 12 de agosto en la posición 189 y escaló hasta la cima en 16 días, con 3.343.565 reproducciones en esa citada jornada, desplazando a ‘Beauty and a Beat‘ de Justin Bieber y Nicki Minaj por apenas 11.543 reproducciones de diferencia. La niña del sur, que cuenta con una presencia audaz, ha demostrado que sí es posible llegar muy lejos en la música.