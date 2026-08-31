El próximo 18 de septiembre arrancarán las 12 actuaciones previstas de la artista colombiana en la capital española, siendo el proyecto más ambicioso de la cantante

Así será la histórica residencia de Shakira en Madrid: 12 conciertos, zonas VIP a partir de 500 euros y ocho pabellones temáticos

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Shakira está a escasos días de su desembarco en Madrid, donde prepara su residencia musical que ya se ha convertido en mucho más que una serie de conciertos. La cantante colombiana ofrecerá 12 actuaciones entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre y ha querido explicar, en primera persona, por qué escogió la capital española y qué mensaje quiere transmitir cada noche al público.

La intérprete de 'Loba' está a punto de comenzar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera y, también, uno de los más especiales por su significado personal. El próximo 18 de septiembre, la artista arrancará en Madrid su residencia europea de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', una serie de shows que reunirán a más de 600.000 personas y que se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en España.

Pero detrás de las cifras, del gigantesco escenario y del recinto construido expresamente para la ocasión hay una razón mucho más profunda. Shakira ha querido contarla personalmente en una carta publicada en exclusiva por 'El País', en la que explica por qué decidió que la capital española fuera la ciudad elegida para establecer su única residencia europea.

Su residencia en Madrid

La cantante parte de una frase de Gabriel García Márquez que la ha acompañado desde niña: la célebre reflexión sobre las estirpes condenadas a cien años de soledad que no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Shakira asegura que durante años interpretó aquellas palabras como una "advertencia", pero que ahora las entiende de otra manera: como una invitación a buscar esa "segunda oportunidad" en el vínculo humano, en el "abrazo "y en la capacidad de no dejar a los demás solos.

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Esa es la idea con la que ha partido para crear su residencia madrileña porque, para la compositora, "España ha abrazado" a la inmigración latina. "Esto empezó con dolor. Empezó cuando vi a nuestra gente perseguida por el solo hecho de ser latina, familias obligadas a vivir con miedo. Frente a eso, la rabia es legítima. Pero yo elegí responder con una celebración: la más grande que fuéramos capaces de imaginar. Porque la respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo. Y para esa celebración elegí Madrid. Porque aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada. España la ha abrazado, y ese abrazo la ha hecho más joven, más pujante, más creativa", sostiene Shakira en su misiva.

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"La integración conmueve por su naturalidad, quizás porque hace cinco siglos fueron los españoles quienes cruzaron el océano. Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo. De Madrid se dice que quien no es de ningún lado es de aquí", continúa.

Por eso, Madrid no es para ella solo una ciudad en la que actuar durante varias semanas. Es el lugar desde el que quiere reivindicar una identidad cultural y celebrar la diversidad de la comunidad latina.

Y es que el proyecto que está a punto de comenzar tiene unas dimensiones extraordinarias. Shakira ofrecerá 12 conciertos en Madrid, con más de 600.000 entradas vendidas, en una residencia que la propia artista califica como la más grande de la historia de Europa.

Las actuaciones tendrán lugar en un recinto temporal levantado específicamente para estos conciertos en Villaverde, dentro del espacio Iberdrola Music, que durante la residencia pasará a convertirse en el denominado Estadio Shakira. El recinto tendrá capacidad para alrededor de 55.000 espectadores por noche.

Las 12 fechas corresponden a los días 18, 19, 20, 25, 26, 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Se trata, así, del regreso de Shakira a los grandes escenarios españoles después de varios años y de la única parada europea de esta etapa de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Más allá de los conciertos

Para cada noche, tal y como ha revelado la propia intérprete de 'Hips Don't Lie', tiene preparado unos cierres que serán uno de los momentos más esperados. Cada concierto terminará convertido en un "carnaval". "Porque el carnaval es la expresión máxima de un pueblo que nació de esa fusión. ¿Cómo no pasar por Cádiz y Canarias, por mi Barranquilla, por Brasil, por el Caribe, por Centroamérica? El carnaval es África, América y Europa bailando juntas, colores, talentos, abrazos, risas. Será nuestro acto psicomágico: todos juntos, diciendo en voz alta lo que este proyecto quiere demostrar", sostiene.

Pero la experiencia no se limitará al concierto. Una de las grandes particularidades de esta residencia es que el recinto se está transformando en una auténtica ciudad efímera inspirada en el universo latino y en el imaginario de Shakira.

El proyecto recibe el nombre de Macondo Park, en referencia al Macondo creado por Gabriel García Márquez en 'Cien años de soledad'. La instalación ocupa unas 30 hectáreas y pretende convertirse en un espacio cultural que vaya mucho más allá de la música.

La propuesta reunirá a más de un centenar de artistas y diferentes manifestaciones culturales: literatura, danza, música, moda, gastronomía, cine y arte. La idea es que los asistentes puedan recorrer distintas expresiones de la cultura latina y convertir la visita al concierto en una experiencia mucho más amplia.

El espacio contará también con propuestas gastronómicas y actividades desde antes de los conciertos. El espectáculo musical está previsto aproximadamente entre las 20:30 y las 23:00 horas, mientras que la programación del recinto comenzará mucho antes para quienes quieran vivir la experiencia completa.