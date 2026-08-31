El perfil en RRSS de la serie ha comunicado la noticia este lunes

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El actor valenciano Paco Sarro, conocido, entre otros trabajos, por interpretar al personaje de Ferri en la serie 'L'Alqueria Blanca', que emitió primero Canal 9 y luego recuperó À Punt, ha muerto de forma repentina. Formó parte de la Policía Local de València desde que en 1986 aprobó una oposición, hasta que se jubiló en 2023, y compaginó la labor policial y actoral durante años.

El perfil de redes sociales de esta emblemática ficción valenciana, que emitió su último capítulo en 2025, ha comunicado la noticia este lunes: "Nos llega la triste noticia de la defunción repentina anoche de Paco Sarro, nuestro queridísimo Ferri. Queremos acompañar a sus familiares en estos dolorosos momentos y decirles que la gran familia alqueriana nunca lo olvidará".

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Según recoge en su página web la agencia de representación de actores Costa Este, Sarro (València, 1963) tuvo "amor por el teatro" desde edades muy tempranas, algo que "le permitió soñar que algún día cuando fuera adulto se dedicaría a la farándula".

Policía de profesión y actor de vocación

Cursó estudios de arte dramático en la escuela de declamación y prácticas teatrales Talía, donde permaneció durante cinco años. Además de por el papel de Ferri en 'L'Alqueria Blanca', por el que buena parte del público conoció su faceta de actor, también ha trabajado en producciones televisivas como 'Negocis de família', 'Cuéntame como pasó', 'Parany', 'El embarcadero' o 'Vestidas de azul'.

En cine figuran sus interpretaciones en 'El silencio del pantano', 'El desentierro', 'La isla del holandés' o 'Tranvía a la malvarrosa', mientras que en su trayectoria teatral destacan papeles en 'Las fabulosas canciones para desaparecer', 'De polls i actors' o 'El avaro'.

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En 2007 comenzó a compaginar su trabajo como policía con ser actor, "lo que siempre había sido su sueño", según explicó el cuerpo policial municipal en diciembre de 2023, cuando anunció la jubilación de Sarro.

"Desde 1986 que aprobó la oposición, y siempre con la farándula como segunda profesión, ha formado parte del cuerpo, de hecho, antes de trasladarse a la comisaría de proximidad de Ciutat Vella formó parte de tráfico, trabajó también con las grúas de la Policía Local y también hizo labores administrativas, entre otras", explicó en redes sociales el organismo local.