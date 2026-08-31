El intérprete catalán de teatro, cine y televisión ha muerto a causa de un infarto

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El actor Francesc Garrido ha fallecido con 56 años a causa de un infarto, según ha informado la Unión de Actores y Actrices. El intérprete catalán de teatro, cine y televisión había participado en producciones como la serie 'Sé quién eres' de Mediaset o la película 'La ciudad de los prodigios'.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido había debutado en el teatro en el año 1990 con la obra 'Alfons Quart', en la televisión empezó su andadura en la serie 'Estació d'enllaç' en 1996 y, en el cine apareció en 1999 en la película 'La ciudad de los prodigios'.

Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda), tuvo una extensa trayectoria, interpretando a personajes de diferentes registros.