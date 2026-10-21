Igor Arzuaga, músico y artista alavés, ha muerto a los 50 años

Hijo de una profesora de música, Igor Arzuaga ha dejado un inmenso legado en el terreno de la música, la pintura, la poesía y el teatro

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Luto en el mundo de la música vasca tras conocerse el fallecimiento del artista Igor Arzuaga. El artista alavés Igor Arzuaga, conocido por su carrera en solitario tras su paso por formaciones como Exkixu o la banda de Mikel Urdangarin, ha muerto a los 50 años. Nacido en el municipio alavés de Llodio en 1976, este músico, pianista e ilustrador destacó por su trayectoria y por su influencia en el mundo de la música vasca.

A los 18 años, Igor Arzuaga se incorporó a la banda Exkixu y, años más tarde, sería uno de los colaboradores del cantautor Mikel Urdangarin. Sin embargo, la etapa más representativa de su trayectoria llegó "tras volcarse de lleno en su carrera en solitario", explican desde 'El Diario Vasco'.

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La trayectoria artística de Igor Arzuaga

Hijo de una profesora de música, Igor Arzuaga ha dejado un inmenso legado en el terreno de la música, la pintura, la poesía y el teatro.

Caracterizado por su personalidad artística, fue fundador y compositor del grupo folk Eitina, y clave fundamental en el cuarteto Une Latzak, donde tocó el bajo. Precisamente, fue con esta formación con la que consiguió uno de los hitos de su carrera. El artista y la banda compartieron escenario con la banda estadounidense Green Day y, también, fueron reconocidos por el público en el concurso de maquetas de Euskadi Gaztea.

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También destacó por sus trabajos en solitario con sus discos autoproducidos como 'El Perro Corredor'.

Sin embargo, su talento no solo abarcó el terreno musical. A sus 50 años, el artista alavés también ha sido un referente en la pintura y en la ilustración como dejaba ver en sus perfiles sociales y como demostró con sus exposiciones plásticas en localidades o barrios como Areta o Llodio.

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También probó suerte en el mundo de la literatura y escribió varios poemas que recogió en sus libros 'De espantapájaros y escarcha' y 'Embriagado de infinitos'.

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La muerte de Igor Arzuaga ha provocado una enorme tristeza en los municipios y en las comarcas de Ayala y Llodio, donde era conocido por su capacidad artística y por su calidad humana. Uno de los detalles que demuestran el apoyo de su comarca es que "a principios de este mes de octubre, sus piezas de piano fueron elegidas para ambientar como homenaje la inauguración del parque de Llodio, una muestra del profundo respeto y cariño que Laudio le profesa", recogen desde el medio local 'Radio Llodio'.