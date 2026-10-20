Claudia Barraso 20 OCT 2026 - 18:21h.

La jugadora Anna Mellano ha fallecido a los 17 años tras padecer una larga enfermedad

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La Federación Italiana de Baloncesto (FIP) ha dado a conocer la noticia del triste fallecimiento de una joven jugadora del Basket Venaria, una categoría inferior con Italia. Se llamaba Anna Mellano y tenía 17 años. En el comunicado, la federación ha confirmado que llevaba años luchando contra una terrible enfermedad.

“El baloncesto italiano lamenta el fallecimiento de Anna Mellano, de tan solo 17 años, una joven atleta venaria y una jugadora estrella con la Selección Sub 15 en el Torneo de la Amistad 2024”, comenzaban diciendo en el comunicado.

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En la publicación, que se ha llenado de corazones expresando el pésame a todos sus familiares, seres queridos y compañeras de equipo, no han confirmado qué tipo de enfermedad padecía la joven, aun así han querido dedicarle unas emotivas palabras lamentando su temprana pérdida.

El comunicado de la Federación

“Anna enfrentó la enfermedad con la misma determinación que puso en el campo, dejando un recuerdo imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerla. El presidente Giovanni Petrucci y toda la Federación Italiana de Baloncesto expresan sus más sinceras condolencias a la familia, compañeros de equipo, y a toda la comunidad de baloncesto de Venaria”.

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Los familiares de Anna no han querido compartir más información sobre la joven o los motivos de su fallecimiento, aún así, la Federación ha sido quien ha confirmado el motivo de su fallecimiento.