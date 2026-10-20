Muere Kyle Kennedy a los 42 años: la nieta de Bobby sufrió una lesión en médula espinal hace unos años

Muere a los 42 años Kyle Kennedy, una de las nietas de Robert y Ethel Kennedy: sufría parálisis permanente tras una grave lesión medular.

Las hijas de Gustavo Oliva, el jugador del pádel que ha fallecido a los 58 años, se pronuncian tras su muerte: "Siempre juntos"

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La maldición de los Kennedy es legendaria. Y no parece tener fin. A los asesinatos de Kennedy cuando era presidente y de su hermano Bobby cuando aspiraba a serlo, se sumaron más desgracias familiares a las que ahora hay que sumar la de una de las nieta de Bobby: Kyle, con solo 42 años. La causa de su muerte aún está pendiente de determinación.

Como todos los Keneddy, Kyle tuvo una trayectoria en los mejores centros educativos del país. Se licenció en Historia en la Universidad de Georgetown, luego obtuvo una maestría en Educación Infantil en la Universidad de Pace y una maestría en Política y Gestión Educativa en la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard.

En agosto de 2012, se casó con Liam Kerr en el Fairmont Copley Plaza de Boston. En los años siguientes, Kyle y Kerr tuvieron tres hijos. Primero nacieron los mellizos Conor y Josie, pero su hija falleció trágicamente pocos días después de nacer. Dos años más tarde, Kyle y Kerr tuvieron un segundo hijo, Declan. En la esquela se menciona a Kerr como el "exmarido" de Kyle.

En sus últimos años, Kyle sufrió una parálisis permanente tras una grave lesión medular en 2020, y posteriormente se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidad.

El fallecimiento de Kyle Kennedy se produce apenas diez meses después de otra muerte joven ocurrida dentro de un clan marcado por la tragedia: la de Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Schlossberg falleció en diciembre del 2025 a los 35 años a causa de una mutación poco común de una leucemia mieloide aguda que había hecho pública apenas un mes antes y le había sido diagnosticada en mayo del 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo.