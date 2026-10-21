Patti Smith recibió una ovación de una hora tras su primer concierto en España en 50 años

A sus 79 años, Patti Smith ha vuelto a España para dar dos conciertos en Asturias

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A sus 79 años Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. La artista estadounidense ha aprovechado su visita a España para dar dos conciertos gratuitos en Gijón 50 años después de su primera actuación en España.

Tras su primer concierto en Asturias el día 20 de octubre, Patti Smith fue ovacionada durante más de una hora por un público que considera a la artista "un mito y una leyenda" del 'rock and roll'.

"La poesía de Lorca, la literatura de Cervantes y por supuesto Picasso" son algunas de las principales influencias de la música de Patti Smith que la artista no dudó en resaltar en una entrevista realizada durante su visita a Asturias en el Hotel de La Reconquista de Oviedo.

Hace exactamente 50 años que "la mejor poeta de la historia del rock", según el periodista y crítico musical Jesús Ordovás, no actuaba en España. Sin embargo, los afortunados, como Jesús Ordovás, que tuvieron la oportunidad de escuchar a Patti Smith aquel 20 de octubre de 1976 en el Club Juventud Badalona, recuerdan con alegría y admiración el concierto: "Las 5000 personas que estábamos allí salimos entusiasmados, verla en directo es como un rayo que cae sobre el escenario".

Un aniversario celebrado por los asistentes al concierto del 20 de octubre y que volverá a repetirse esta noche en el Palacio de los deportes De la Guia de Gijón. "Tiene una fuerza brutal" o "es la salvación del rock", son algunas de las aclamaciones a Patti Smith que repetían algunos fans nada más salir del primer concierto de Patti Smith en el concierto celebrado medio siglo después de su primera visita a España.