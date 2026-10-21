El presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, ha dicho este miércoles que no es ajeno a la evolución de la inteligencia artificial (IA), pero que apuesta por la creación humana

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El presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, ha dicho este miércoles que no es ajeno a la evolución de la inteligencia artificial (IA) y que incluso han introducido algunas de esas tecnologías, pese a que siga importándoles sobre todo el proceso del dibujo manual. No obstante, Yoda ha dejado claro que a día de hoy sigue prefiriendo la creación humana antes de algo elaborado con IA.

"Si voy a un restaurante y me ofrecen un menú elaborado por IA y otro elaborado por una persona, yo voy a optar por el último", ha dicho a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ciudad en la que recibirá el viernes el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En esta edición el jurado ha otorgado el galardón al estudio de animación japonés por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación.

En el transcurso de la rueda de prensa, ofrecida en el Hotel de La Reconquista, Yoda ha reivindicado además la introducción en sus películas de momentos de respiro y reposo. Pese a que fuera de Japón les dijeron que deberían rellenar esos momentos con sonidos, desde el estudio optaron proyectarlo tal cual. Y al final las películas gustaron al público. "Siempre hay una idea que está fija de lo que es lo correcto y a veces la gente cae en esa trampa de la teoría", ha indicado. Así, ha reivindicado los silencios o los movimientos sutiles que introducen sus creadores en las peliculas en ese proceso artesanal. Son escenas "tranquilas" que buscan "transmitir".

Le han preguntado al presidente de Studio Ghibli por su secreto para que sus películas trasciendan fronteras y tengan éxito fuera de Japón. Kenichi Yoda ha dicho que este año le hicieron la misma pregunta en un evento en Corea y que le gustó la respuesta que dio el propio moderador cuando dijo que solamente había que ver las películas para comprenderlo.

Los tres niveles de los que habla el autor

En cualquier caso, ha señalado que hay cuestiones que ayudan a esa conexión con espectadores de todo el mundo. Así, ha hablado de tres niveles, unos superior, con los colores y la luz. Luego hay un sótano con sentimientos como tristeza o alegría. Por último, un segundo sótano en el que reside el alma, y que es el que se comunica con todos los seres humanos.

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De cara al futuro, Kenichi Yoda ha explicado que en el estudio siguen trabajando activamente, siempre intentando conectar con el mundo actual. Ha explicado que el cofundador del estudio, Hayao Miyakazi, siguen dibujando a diario cuando tiene ya 85 años. Yoda ha celebrado también el éxito que ha comprobado que ha tenido en España la serie de Heidi. Incluso ha tenido la ocasión de escuchar a personas asturianas cantar la canción de la obra, ha celebrado.

El jurado del Premio considera que Studio Ghibli ha conseguido crear historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas como la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza. El premio se le otorga porque sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente. El cine de Studio Ghibli, ha zanjado el jurado, ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación.

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Studio Ghibli fue fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de las populares series Heidi (1974) y Marco (1976)- y Toshio Suzuki. Ha creado algunas de las películas animadas más reconocidas por la crítica y el público. Los orígenes de Studio Ghibli se remontan a la colaboración entre Miyazaki y Takahata en la película Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del Valle del Viento), basada en un manga de Miyazaki. El éxito de esta película llevó a la fundación del estudio con el apoyo del productor Toshio Suzuki.

Las películas del Studio Ghibli

Referencia internacional en la animación, las películas del Studio Ghibli han sido destacadas por sus historias llenas de sensibilidad, fantasía y mensajes ecológicos. Según los especialistas, su influencia ha trascendido generaciones y fronteras, creando un puente cultural que une a personas de diferentes orígenes y transmitiendo valores atemporales como la amistad, la empatía y el respeto.

Sus producciones se caracterizan por su gran creatividad, su animación artesanal y por la exploración de temáticas, como el amor por la naturaleza, la tolerancia y el respeto por los seres humanos, especialmente por los ancianos. El cine de Studio Ghibli encuentra belleza en lo cotidiano y hace de los momentos de calma y contemplación una pieza fundamental de sus historias. Otra particularidad de sus obras es la fuerza y la determinación de sus protagonistas femeninas, destacadas por su valentía, complejidad y capacidad de transformación.

Su estilo tradicional, con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, ha sido una de sus marcas distintivas y ha contribuido a la universalidad de sus historias. Títulos destacados del estudio son Tenku no Shiro Laputa (El castillo en el cielo, 1986), Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro, 1988), Majo no Takkyubin (Nicky, la aprendiz de bruja, 1989) o Porco Rosso (1992). En 1997, el estudio logró el reconocimiento internacional con Mononoke-hime (La princesa Mononoke), primera película de animación en ganar el Premio de la Academia del Cine Japonés.

En 2001 vio la luz la que es considerada la obra cumbre del estudio y de la carrera de Hayao Miyazki: Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro), en la que se describen el viaje simbólico de una niña a un mundo fantástico y su tránsito de la infancia a la edad adulta.

Miyazaki despliega en esta cinta un discurso crítico

Miyazaki despliega en esta cinta un discurso crítiMiyazaki despliega en esta cinta un discurso críticoco sobre la sociedad japonesa moderna, que ahonda en los conflictos generacionales, la disolución de la cultura tradicional en una sociedad globalizada y la destrucción del medio ambiente. La cinta batió todos los récords de recaudación y es la película de animación japonesa más premiada de la historia, incluyendo el galardón de mejor película en los premios de la Academia del Cine de Japón (2001), el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín (2002) y el Óscar a la mejor película de animación (2003).

Otros de los celebrados trabajos del estudio son Howl no Ugoku Shiro (El castillo ambulante, 2004); Gake no ue no Ponyo (Ponyo en el acantilado, 2008), que supuso su regreso a la técnica del dibujo manual, sin imágenes generadas por ordenador; Karigurashi no Arrietty (Arrietty y el mundo de los diminutos, 2010) y Kaze Tachinu (El viento se levanta, 2013). Omoide no Mani (El recuerdo de Marnie, 2014), dirigida por Hiromasa Yonebayashi, y Aya to Majo (Earwig y la bruja, 2020), de Goro Miyazaki, son algunos de los últimos largometrajes del estudio.

En 2023, Miyazaki volvió a la dirección con la película Kimitachi wa Do Ikiru ka (El chico y la garza), con la que logró de nuevo el elogio de la crítica y que le reportó al estudio su segundo premio Óscar. En el año 2024 el estudio recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes (primera vez en la historia del galardón que no recaía en una persona). Studio Ghibli también ha producido cortometrajes, anuncios de televisión y videojuegos.

Además de los reconocimientos recibidos por Studio Ghibli, Hayao Miyazaki ha recibido, de forma individual, el León de Oro por toda su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2005, el Karl Edward Wagner Award (Reino Unido, 2009), el Óscar honorífico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en 2014 y el Life Achievement de los World Fantasy Awards (EEUU, 2019), entre otros reconocimientos.