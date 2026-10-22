La artista ha confesado que escribió la canción pensando en que ocurriese un momento como el sucedido en la antigua Fábrica de Armas de Oviedo

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, recibió una ovación de una hora tras su primer concierto en España en 50 años

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Unas tres mil personas de diferentes coros de todo el país han sorprendido a la cantante estadounidense Patti Smith cantando su icónico himno 'People hace the power', un día antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Más de 1.500 representantes de 78 grupos corales y otras voces independientes se han congregado en la antigua Fábrica de Armas de Oviedo para sorprender a la considerada 'madrina del punk', que ha expresado su asombro al llegar al recinto junto a la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

Coautura junto a Bruce Springsteen del éxito mundial 'Because the night', Patti Smith se ha subido a un escenario habilitado en la antigua fábrica de más de 120.000 metros cuadrados donde, visiblemente emocionada ha agradecido la actuación: "¡Es una sorpresa! ¡Muchas gracias!". Justo después, acompañada del resto de su grupo y de las voces de miles de personas a modo de coro, la artista y activista ha interpretado el tema 'People have the power', himno de resistencia.

Tras unos minutos de unión de las voces de miles de personas y la de Smith, ésta ha agradecido este gesto "maravilloso" ofrecido a modo de regalo por todos los asistentes y ha confesado que escribió esta canción esperando que ocurriera un momento como éste.

50 años desde su primera actuación en España

Sin embargo, esta no ha sido la única actuación en España de la artista estadounidense, que durante los días previos a la entrega del premio ha realizado dos conciertos gratuitos en Gijón que además han coincidido exactamente con el 50 aniversario de su primera visita a España cuando actuó en el Club Juventud Badalona.

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Por otra parte, la cantante recogerá mañana, viernes, en Oviedo, el Premio Princesa de Asturias de las Artes concedido por ser ejemplo para muchas artistas, así como por su creatividad y compromiso por ofrecer un mensaje de esperanza ante las injusticias.