La hija de los reyes Felipe y Letizia ha ejercido por primera vez como anfitriona única de los premiados de la edición de 2026 de este viernes, 23 de octubre

El gran cambio de rol de Leonor en los Premios Princesa de Asturias: de su debut a su importante paso adelante en 2026

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La princesa Leonor ha protagonizado este viernes, 23 de octubre, uno de los momentos más importantes de su trayectoria institucional. Por primera vez, la heredera al trono ha recibido en solitario a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, asumiendo un papel que hasta ahora habían desempeñado los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas. Se trataba de una cita muy esperada porque situaba a la hija mayor de Sus Majestades en el centro de todas las miradas.

El escenario elegido para este debut ha sido el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo, el mismo lugar que cada año se convierte en punto de encuentro entre la familia real y los protagonistas de estos prestigiosos galardones.

Sin la compañía de sus padres ni de la infanta Sofía, Leonor ha ejercido por primera vez como anfitriona única de los premiados de la edición de 2026, mostrando de nuevo el protagonismo que la Corona quiere conceder a la futura reina de España.

El estreno llega después de que Felipe VI anunciara en la ceremonia del año pasado que le correspondía ir "cediendo" espacio a su primogénita. Desde entonces, Leonor ha ido asumiendo nuevas responsabilidades en Asturias, donde el próximo paso será volver a tomar la palabra durante la ceremonia de entrega de los galardones, prevista para esta tarde en el Teatro Campoamor.

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Los detalles de su debut en solitario

La audiencia ha reunido a ocho grupos de galardonados y personalidades de distintos ámbitos, con nombres tan conocidos como Patti Smith y Leo Messi, dos de los grandes protagonistas de esta edición.

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También han participado Kenichi Yoda, presidente de Studio Ghibli; los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer; el representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard; el historiador Timothy Garton Ash; el escritor Julian Barnes y la astronauta Christina Koch.

Una lista de invitados que ha permitido a Leonor compartir unos minutos con referentes internacionales cuyas trayectorias han sido reconocidas por la Fundación Princesa de Asturias.

Desde la música y la literatura hasta la investigación científica, la cooperación internacional y el deporte, la heredera ha tenido que desenvolverse en una recepción de especial relevancia institucional y mediática.

Entre todos los encuentros, uno de los más esperados era el de Patti Smith, distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. La artista estadounidense, considerada una de las grandes figuras del rock, ha sido una de las personalidades más destacadas de la semana en Asturias, donde ha ofrecido conciertos y participado en distintas actividades culturales.

La cantante ha protagonizado algunos de los momentos más especiales de esta edición gracias a su cercanía. Su encuentro con Leonor no ha pasado desapercibido, y así lo ha querido demostrar la princesa, que no ha dudado en mostrar una amplia sonrisa en todo momento mientras Smith se acercaba a ella.

Otro de los momentos que concentraba mayor interés era el encuentro con Leo Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. La presencia del futbolista argentino ha causado una auténtica revolución en Oviedo desde su llegada a la ciudad, donde cientos de aficionados se congregaron para intentar verle y conseguir un autógrafo.

El jugador del Inter Miami ha llegado al Hotel de la Reconquista de la mano de su mujer, Antonela Roccuzzo. Para Leonor, recibir personalmente a una figura de la dimensión de Messi ha supuesto uno de los momentos destacados de su debut.

La princesa ha tenido la oportunidad de saludar al futbolista en medio de toda la expectación que generaba y en el marco de una audiencia que, por primera vez, ha presidido sin el respaldo presencial de sus padres.

Los pines conmemorativos

Más allá de los saludos y las conversaciones con los premiados, la audiencia ha mantenido uno de los gestos tradicionales de estos encuentros. La entrega de un pin conmemorativo a los galardonados. Esta vez ha sido Leonor, y no sus padres, quien ha asumido personalmente esa tarea.

Así, la princesa no solo ha ejercido como anfitriona, sino que ha representado directamente a la institución que lleva su nombre y que reconoce cada año a figuras de referencia internacional. Tras los saludos individuales y la entrega de los pines, la heredera ha posado con los premiados para la fotografía oficial de grupo.