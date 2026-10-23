Puri Ruiz 23 OCT 2026 - 07:15h.

Desde que debutó en 2019, con 13 años, la heredera al trono ha ido aumentando no solo su soltura en los discursos, sino también su protagonismo, que se consolidó en 2025

Leonor tendrá más protagonismo en los Premios Princesa de Asturias de 2026: así será la programación de los galardones

Compartir







Este viernes 23 de octubre tendrá lugar la entrega de los Premios Princesa de Asturias y, con ella, la presencia institucional de Leonor de Borbón. La futura reina, que este año ha iniciado su andadura universitaria, va teniendo cada vez más apariciones en todo tipo de eventos, y los premios que llevan su nombre no podían ser menos. De hecho, desde que debutó en ellos hasta hoy, la evolución y el aumento de protagonismo han sido notables; este año habrá una importante novedad en esta dirección, como vamos a ver.

Debut a los 13 años

Treinta y ocho años después de que lo hiciera su padre y a la misma edad que aquel (aunque a pocos días de cumplir los 14), la princesa de Asturias debutaba en los premios que aluden a su cargo actual. Habían sido renombrados en femenino un poco antes, en 2015, después de que su padre fuera proclamado rey y, en consecuencia, ella asumiera el papel de heredera.

“Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión”: así se iniciaba, después de dirigirse a las autoridades, el discurso de Leonor en su debut en 2019. En aquella ocasión, la princesa era todavía una niña que, nerviosa, no dejaba de lanzar miradas a sus padres, sentada en un lateral de la mesa, donde los reyes asumían un papel central.

Solo un año después, en 2020, veíamos a Leonor subida a un atril y asumiendo un rol más protagonista, donde su fluidez y su soltura habían mejorado notablemente. Aquel era el año del covid y su discurso se centró, entre otros asuntos, en la sanidad. Y, con su evolución presencial, también se advirtió un cambio en el 'outfit', que pasó de vestido infantil y bailarinas a uno más largo y con tacones bajos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La evolución durante sus años de adolescencia

Entre los años 2021 y 2023, Leonor fue imprimiendo de una mayor madurez y solemnidad a su oratoria. En 2021, con casi 16 años, dedicó parte del discurso a los galardonados de aquel año. Estaba estudiando Bachillerato en Gales, y optó por un modelo de manga corta en blanco y negro, los mismos tonos con los que vistió al año siguiente, en un 'speech' que por primera vez se alargó más allá de los cuatro minutos y donde mostró mayor naturalidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En 2023, poco antes de jurar bandera y también la Constitución, a la que se sometía por alcanzar la mayoría de edad, también en pleno arranque de su formación militar, su alocución se caracterizó por tener un tono más institucional. Poco a poco, iba destacando más en su presencia en la entrega de premios. Pero sería el año siguiente el que marcaría la diferencia.

Los años de mayor protagonismo: 2024 y 2025

En 2024, Felipe VI decidió dar un paso atrás y cederle mayor protagonismo a su primogénita, que pasaría a asumir en primera persona una labor que su padre había realizado durante 20 años: glosar a los premiados. Por su parte, el rey dio un discurso más protocolario, centrado en asuntos globales como la polarización.

Pero fue el año pasado en el que se verbalizó ese cambio de testigo: Felipe cedía el protagonismo a Leonor y así se lo hizo saber a la audiencia. La heredera de la corona daba un discurso de 11 minutos, se convertía en la gran protagonista del evento y, por primera vez, se encargaba del cierre institucional de la ceremonia dando paso a la edición que está a punto de celebrarse.

2026: debutará en solitario en la recepción a los galardonados

Se iniciaba así una etapa de madurez en este acto que se consolida en la edición de este año, donde de nuevo se avanza en el progresivo liderazgo de la joven: la mañana de la entrega de premios tiene lugar una audiencia con los premiados en el salón Covadonga del hotel La Reconquista, en Oviedo. Si hasta ahora dicha audiencia tenía lugar con los reyes y sus dos hijas, este año será Leonor la que, en solitario, presida este acto.