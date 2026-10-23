La artista estadounidense ha señalado que el premio es un incentivo "para seguir trabajando"

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, recibió una ovación de una hora tras su primer concierto en España en 50 años

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La cantante y poeta estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por su "impetuosa creatividad" y su compromiso frente a las injusticias. Durante su discurso, la artista se ha referido al premio como "un incentivo para seguir trabajando y evolucionando" y encontrar "nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones". También ha aprovechado para recordar al resto de los premiados, y a ella misma, la importancia de detenerse a reflexionar sobre lo que han logrado en la vida hasta ahora.

Tras recibir el galardón de manos de la princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo y ante un auditorio repleto de autoridades, líderes empresariales, referentes culturales y miembros del equipo diplomático, Patti Smith ha señalado que quienes comparten este año alguno de los ocho Premios Princesa de Asturias "han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas".

Apenas dos meses antes de cumplir 80 años, la 'madrina del punk' ha sido galardonada con un premio con el que cuentan artistas internacionales como Bob Dylan o Leonard Cohen y durante su discurso, no ha dudado en señalar cuál es el verdadero premio: "Todos nos iremos de aquí con un premio mayor que el que anticipábamos, el de la amistad duradera".

"Son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos", ha apuntado la artista y activista en relación al resto de galardonados.

Sonriente y con su habitual aspecto de chaqueta negra y larga melena plateada, Smith ha cerrado su presencia sobre las tablas del Campoamor con una conmovedora interpretación de 'Wing' , la canción que compuso para su hija tras la muerte de su padre Fred 'Sonic' Smith y que reza en sus primeras estrofas: "Yo era un ala en el cielo azul/Surcaba sobre el océano/Surcaba sobre España/Y era libre/ No necesitaba a nadie".

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Una visita llena de sorpresas

Durante los días previos a la entrega de los premios, Smith ha aprovechado para dar dos conciertos que casualmente han coincidido con el 50 aniversario de su primer recital en España el 20 de octubre de 1976 en el Club Juventud Badalona.

Sin embargo, su visita ha estado llena de sorpresas como la ovación de casi una hora que recibió tras el primero de los dos conciertos en Asturias y la actuación por sorpresa de 'People have the power' junto a unas tres mil personas. La coautora de 'Because the night' ha agradecido "la amabilidad y consideración" que ha recibido del país en el que autores como Picasso o García Lorca inspiraron buena parte de su obra.

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Smith, que ya coincidió en 2012 con el rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, durante la ceremonia de entrega del Premio Cervantes al poeta chileno Nicanor Parra, ha agradecido, además, a la fundación que concede los galardones la oportunidad que le ha brindado desde su llegada a Oviedo el pasado domingo "de hablar cara a cara, interactuar y actuar para tantísima gente joven y prometedora".