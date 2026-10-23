El soberano también ha tenido palabras de reconocimiento para la heredera al trono en los galardones, de quien, afirma, se siente "muy orgulloso"

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La princesa Leonor ha protagonizado este viernes, 23 de octubre, uno de los momentos más emotivos de los Premios Princesa de Asturias 2026 al dedicar unas palabras a su padre, el rey Felipe, durante su discurso en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Con una referencia a los orígenes de estos galardones y a una jornada que marcó el comienzo de la trayectoria institucional del monarca, la heredera ha echado la vista atrás para recordar al adolescente que fue su padre hace 45 años.

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Unas palabras que han dejado una de las imágenes más especiales de esta edición, con Felipe VI visiblemente emocionado al escuchar a su hija.

Las palabras de Leonor sobre el rey Felipe

"Permítanme que abra una ventana al pasado. Situémonos. Estamos en 1981, en este mismo escenario, y durante la primera entrega de estos premios", ha comenzado diciendo Leonor, invitando a los presentes a viajar a aquella primera ceremonia celebrada en Oviedo.

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La princesa ha recordado entonces uno de los momentos de aquella jornada, cuando se anunció el Premio de Comunicación y Humanidades y José Ortega Spottorno salió con una nota en la mano. Se trataba de un mensaje de María Zambrano, la filósofa y escritora que recibió el galardón y que llevaba cuatro décadas exiliada.

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"La nota es de María Zambrano, primera y única mujer premiada en aquel año en que empezó a caminar esta fundación", ha explicado la heredera, antes de detenerse en las palabras que la pensadora dirigió entonces a su padre.

Zambrano le dijo a Felipe que en él "se enciende una luz en la que aletea una presencia donde se juntan lo joven y lo inédito. Esperanza de una historia que se abre". Unas palabras que, pronunciadas hace 45 años, han adquirido un significado especial al ser recuperadas ahora por su hija ante la misma audiencia y en el mismo lugar.

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Ha sido entonces cuando Leonor ha introducido la frase que ha marcado uno de los instantes más conmovedores de su intervención: "Mi padre va hoy camino de los 60. Pero aquella tarde escuchaba bien atento lo que ahí se decía, tenía 13 añitos".

Con esa referencia a la edad actual del monarca y a la juventud con la que se enfrentó a su primer gran discurso público, la princesa ha acercado al rey Felipe a una faceta más personal, recordando al niño que fue antes de convertirse en jefe del Estado.

La fecha no era una cualquiera. En 1981, cuando se celebró la primera edición de los entonces Premios Príncipe de Asturias, Felipe tenía apenas 13 años y pronunció en el mismo escenario su primer discurso público oficial.

45 años después, la historia ha vuelto a cobrar protagonismo, esta vez con Leonor como protagonista y con su padre sentado entre los asistentes, convertido ya en rey de España y cediendo su puesto a su hija como presidenta de honor de la fundación.

La princesa ha recuperado aquel episodio para establecer un bonito paralelismo entre ambos, unidos por el mismo título y por una ceremonia que forma parte de sus respectivas trayectorias.

La emoción de Felipe VI y su orgullo

La emoción de Felipe VI mientras escuchaba a su primogénita ha convertido esta escena en uno de los momentos más significativos de la ceremonia.

Por su parte, el soberano también ha tenido palabras de reconocimiento para la heredera al trono, evidenciando la satisfacción que siente al verla avanzar en su preparación y asumir cada vez más protagonismo en la vida institucional.

El rey ha asegurado que está "muy orgulloso de los pasos firmes que está dando" su hija, una declaración que cobra especial relevancia en un año en el que la princesa continúa consolidando su papel como futura reina.