Un joven se licencia en Medicina y le pone la banda de graduación a su abuelo: "Va por ti, yayo"

En su publicación, el graduado sale con la banda amarilla que le acababan de poner y que significaba que había conseguido uno de los grandes sueños de su vida. Pero el look de licenciado le dura poco porque Daniel no dudó ni un momento en ponerle su banda a su "yayo", que se sorprende y sonríe con el gesto de su nieto. En la entrada de TikTok, añadió además un texto dedicado a su querido familiar:

"Hoy me gradúo yo en Medicina, pero esto va por quien me enseñó a leer y a sumar. Por quien me enseñó a trepar árboles, coger pájaros y jugar a la pelota. Por quien aguantó conmigo jugando en el parque hasta las tardes más frías de invierno. Por quien me ha enseñado todo lo que sé. Va por ti yayo, te quiero", escribió, recibiendo cientos de miles de interacciones y comentarios en favor de las bonitas relaciones que construyen los jóvenes con sus mayores.