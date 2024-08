Esto, que no deja de ser algo meramente anecdótico, se convirtió en una preocupación real en tiempos de pandemia cuando no estaba permitido cambiar de comunidad autónoma, porque la parte de Valverde que corresponde a Aragón, quedaba bastante aislada, para ir a comprar a Tarazona, que era su propia provincia, tenían que pasar por una carretera que es de Castilla y León, algo que no estaba permitido. Esto y otros detalles los contó el alcalde en una entrevista en Cope, donde también reveló cómo se habían organizado los vecinos para que a nadie le faltara nada, haciendo la compra a quienes no podían y llevándosela.