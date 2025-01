Cosas que no deberías guardar nunca en tu armario según los expertos

El armario es un espacio vital en el hogar, y mantenerlo libre de objetos innecesarios no solo mejora su funcionalidad

Ordenar el armario es una costumbre que fomenta hábitos de consumo más conscientes y sostenibles

Mantener un armario organizado a la par que funcional no es solo cuestión de estética; sino que también tiene un impacto a otros niveles, como afectando a nuestra eficiencia diaria y al estado de conservación de nuestras prendas. Sin embargo, es habitual dejar que los armarios sirvan de cajón desastre y vayan acumulando todo tipo de prendas y objetos innecesarios que, según expertos en organización, deberían estar en otra parte si queremos disfrutar de un entorno más ordenado y eficiente.

Las 10 cosas que no deberías guardar en el armario

Ropa deteriorada o que no se utiliza

Guardar prendas con manchas que no se van, deshilachadas o que no se han usado en más de un año no solo sirve para ocupar un espacio valioso, sino que también genera desorden visual. Según los expertos, revisar periódicamente el contenido del armario y deshacerse de estas piezas permite optimizar el espacio y hacer más sencilla la selección diaria de vestimenta. Esta práctica también puede tener un impacto positivo en tu salud mental, al eliminar objetos que generan ruido visual y sensación de saturación.

Perchas endebles o dañadas

El uso de perchas de baja calidad puede provocar deformaciones en la ropa y contribuir al desorden. Los organizadores profesionales recomiendan sustituirlas por opciones más resistentes y uniformes, como perchas de terciopelo o madera. Estas no solo alargan la vida útil de las prendas, sino que también mejoran la apariencia general del armario.

Prendas pasadas de moda o disfraces

Si bien puede ser tentador guardar toda esa ropa que estuvo de moda en el pasado o esos geniales disfraces que rara vez se utilizan, se trata de elementos que tienden a ocupar un espacio aprovechable. Donar o reciclar estas prendas es una excelente manera de liberar espacio y permitir que tu armario esté más acorde con tus necesidades y estilo actual.

Recuerdos y objetos nostálgicos

Los objetos cargados de valor sentimental, como camisetas de conciertos o prendas heredadas, no deberían almacenarse en el armario principal. Los expertos sugieren asignarles un espacio específico en otro lugar de la casa para evitar que generen desorden. Si son realmente importantes, puede ser el momento de pensar si merece la pena enmarcarlos o exhibirlos en un lugar especial de nuestro hogar.

Ropa de tallas inadecuadas

Conservar prendas que no se ajustan correctamente a nuestro cuerpo, con la esperanza de que algún día lo hagan puede ser una costumbre contraproducente. Mantener en el armario ropa que no puedes usar crea frustración y ocupa un valioso espacio que podría estar destinado a piezas más funcionales. Solo conserva aquellas prendas que se adapten a tu talla actual y que realmente uses.

Zapatos húmedos o sucios

Almacenar calzado en mal estado dentro del armario puede generar malos olores y afectar a otras prendas. Es importante limpiar y secar adecuadamente cualquier tipo de calzado antes de guardarlo. Asimismo, es recomendable utilizar organizadores de calzado para tratar de sacar el máximo partido al espacio disponible.

Ropa sucia o sudada

Guardar prendas usadas y sin lavar en el armario no solo puede ser un imán de bacterias, sino también genera olores desagradables que afectarán al resto de las prendas almacenadas. Es importante cerciorarse de que toda la ropa almacenada esté limpia y seca.

Artículos que deben ser devueltos

Guardar en el armario prendas o accesorios que planeas devolver puede generar desorden y también dificultar la tarea de recordar que hay que realizar su devolución. Es mejor mantener este tipo de artículos en un lugar más visible, y que sea accesible, para facilitar su pronta gestión.

Ropa interior y calcetines en mal estado

Las prendas interiores y los calcetines desgastados o con agujeros no deberían tener sitio en un armario bien organizado. Revisar y renovar periódicamente este tipo de prendas contribuye a mejorar la funcionalidad y la estética del espacio.

Bolsos y accesorios no utilizados

Acumular bolsos, cinturones u otros accesorios que no se han usado en años puede saturar el espacio disponible hasta en los armarios mayor tamaño. Los expertos recomiendan evaluar su utilidad y donar o reciclar aquellos que consideremos que no se van a usar, o no sean necesarios.