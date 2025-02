El grupo de famosos recela de la estrategia de los conocidos, que persigue concentrar el voto, pero renuncian a hacerlo ellos en los posicionamientos

Dani Santos sigue siempre un mismo patrón, empezando como gracioso y despreocupado, pero terminando por mostrar un comportamiento maleducado y cargado de veneno

En el grupo de los famosos asumen con recelo la estrategia de los conocidos consistente en nominarse entre ellos para salir a la palestra todos contra solo un rival. De esta forma, consiguen que no se divida el voto y los seguidores de todos ellos no tengan duda de votar por Dani Santos. El arquitecto ha afirmado mil veces que no es tan listo como presuponen y así lo considero yo también. Si así no fuera habría evitado reprochar la estrategia por parte de Maica Benedicto y Óscar Landa porque se lleva bien por ellos y solo los ha nominado una vez. Pero ninguno de sus compañeros eligió enfrentarse a Dani el próximo jueves porque está nominado al ser el segundo menos votado en positivo el jueves pasado.

A pesar de recelar sobre la estrategia de concentrar el voto en un rival, en los posicionamientos se anunciaba que iban a ponerse todos detrás de Romina Malaspina para lanzar idéntico mensaje, que sus seguidores concentren el voto en la argentina. Sin embargo, no supieron o no quisieron hacerlo puesto que solo María Sánchez y Marieta (las dos Marías, como dice Óscar) se posicionaron contra Romina Malaspina. José María Almoguera y Sergio Aguilera eligieron a Óscar Landa, mientras que Dani Santos se decantaba por Miguel Frigenti. Contrasta esta variedad, todo lo contrario a concentrar el voto, con la unanimidad mostrada por Maica, Miguel, Óscar y Romina, todos ellos contra Dani.

Ver a alguien con envidia es elogiarlo

Visto lo visto, da la impresión de que las críticas o recelos contra la estrategia de los rivales es principalmente una muestra de la envidia que tienen hacia un grupo que van todos a una. De igual forma que me pareció escuchar fuera de plano un comentario envidioso cuando Romina cogía el teléfono de la recepción. Habían sido avisados de que sonaría, momento desde el que Romina y Óscar se quedaron a lado esperando que llegara el momento. Como no sonaba se relajaron, pero Romina estaba casualmente al lado cuando sonó. No sé si fue María o Marieta, pero escuché: “Claro, como ha estado todo el rato al lado”. Nada les impedía estar alerta y posicionarse cerca del aparato siempre que pudieran. Creo que volvían a tener envidia al ver que a Romina le había salido bien lo que ellas ni siquiera habían intentado.

Es de mal estudiante envidiar al compañero que saca buenas notas porque se ha esforzado en llevar bien preparado el temario. Es el recurso del pataleo y carece de utilidad. Más vale ponerse a estudiar cuando toca para no tener que lamentarse después. Y mientras sea solo lamentarse todo está bien, pero concentrar la ira contra aquel que sí estudió es, de nuevo, una muestra de envidia. Se suele decir en estos casos que “sana envidia”, con lo cual se pretende suavizar el mal hábito de odiar al que es mejor. Cuando Marieta discutía a voz en grito ayer con Óscar estaba sacando su rabia por ver que entre sus afines nadie muestra por ella el cariño visible entre Miguel Frigenti y Maica Benedicto. Además, no les sale nada bien, ni siquiera hacen por concentrar el voto en un rival.

A veces perjudica lo que parece beneficioso

En todo caso, a veces lo que parece salir bien no es tanto así. Romina Malaspina tuvo el privilegio de cambiar los actuales huéspedes (María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez no entran en el juego) por otros. Hizo bien en no seguir ella y dar dos nombres como nuevos huéspedes: Miguel y Maica. Ahora bien, con la mirada puesta en el concurso, es mucho más beneficioso ser servicio que huésped porque despierta cierta compasión en el espectador. Por eso hizo bien Romina, y convendría que Miguel y Maica no hagan ostentación excesiva de su nueva situación. Una situación que favorece a Dani la semana que podría ser expulsado.

Fue sincero Miguel Frigenti cuando anoche contestaba a Romina sobre su pálpito con vistas a la expulsión. Cree el colaborador que se irá Dani y lo hará en el duelo final con un 70-30, porcentajes de ambos candidatos a la expulsión. Lo que no tiene claro, o no lo verbaliza, es quién cree que será el segundo más votado. Si me preguntan, creo que en su convencimiento interno considera que es su compañera Romina la segunda, aunque la escasa diferencia con el siguiente hace que pueda pasar de todo, incluso un sorpasso como el de la semana pasada. Quien no estuvo nunca en peligro fue Óscar (fue salvado teniendo un 3 % de los votos). Mi apuesta es que el otro con muy pocos votos (un 6 %) es Sergio.

Conocido el panorama, es relativamente entendible la envidia hacia el grupo de Frigenti. Si sale Dani el jueves puede llegar a reventar `envidiómetro’. En tal caso, les habrá salido bien la estrategia, justo lo que faltaba para sumarse al hecho de que anoche se salvase Óscar y los nuevos huéspedes sean ambos del otro grupo. Lo único positivo de anoche fue que el programa exculpaba a Lucía Sánchez de haber contado la estrategia del rival. Si lo imaginaban era porque María Sánchez escuchó desde el cuarto de baño las nominaciones de Miguel Frigenti y Romina Malaspina. Exigir a María que si escucha algo poniendo la oreja no se lo cuente a nadie es una utopía. Fuera intencionado o no, nadie se guarda esa información para uno mismo.

Lucía habló de más, pero hacía lo que debía

En puridad, no se puede decir que Lucía Sánchez no haya contado nada. Sin detallar la estrategia de los conocidos, repitió una y otra vez que habían hecho algo raro que no podía contar. Cuando se les dice que no pueden contar nada de lo que han visto significa que no pueden contar nada de lo que han visto, y perdón por la obviedad. No se le advirtió solo de no poder contar las nominaciones. Es algo mucho más amplio, por lo que decir que hicieron algo extraño ya es contar algo. Es decir, dijo más de lo que debía. Ya sé que no es concursante y, por tanto, es imposible tomar medidas. Además, como dije hace días sobre María José y la posibilidad de que diera información del exterior, ellas han entrado para molestar un poco. Por tanto, Lucía hizo lo que debía.

Debo decir que si la labor de María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez era que algunos despertasen de su letargo no puedo hacer otra cosa que felicitar y dar las gracias a estas dos reinas, exganadoras de Gran Hermano dúo. Nunca antes habíamos visto tan alterados a Dani Santos, María Sánchez y Marieta. Mientras tanto, José María Almoguera sigue aplicando ese truco de pedir a sus rivales moderación en el fondo y la forma. Aparenta buscar pacificar la situación, pero su objetivo real es agravarla. Se lo pedía Óscar durante la gala. “No vengas cuando estoy discutiendo a decirme que me tranquilice porque me pongo más nervioso”. Tiene es costumbre, igual que la ya señalada de censurar las formas y pedir que cesen los gritos solo a sus rivales, algo que no hace con aquellos que son más afines a él.

Dani Santos siempre hace el mismo concurso

En esto que digo de José María es un experto Dani. Siempre hace el mismo concurso. Empieza haciéndose el gracioso despreocupado hasta que queda patente que juega sucio. Necesita apoyarse en otro compañero, preferiblemente compañera. En su primer Gran Hermano fueron sucesivamente Marta, Ari y, finalmente, Sindi. Ahora es María, quien no estuvo entonces entre sus elegidas. Por repetir, incluso ha repetido hasta el numerito del caracol, aunque en esta ocasión no lo llevó tan lejos y enseguida puso en libertad al animal. Dani reserva siempre el veneno a aquellos que considera posibles ganadores y termina siendo destapado como un concursante maleducado cargado de veneno.

Esto escribí en el daguerrotipo de Dani en GH 12+1 (mayo de 2012): “No solo buscó hacer vídeos divertidos para los resúmenes, también pretendía dejar en evidencia a sus compañeros como labor de desgaste de la imagen de los demás. Por eso sus preguntas, que con mucha frecuencia incidían especialmente en lo más comprometido”. Le hubiera encantado leer esto a Óscar, porque es justo de lo que le ha estado acusando, con toda la razón. Me parece muy interesante comprobar que podría publicar hoy ese perfil del entonces finalista, porque sigo suscribiéndolo íntegramente.

Repesca en marcha

Ha comenzado el proceso de repesca, que imagino terminará el jueves. El martes subirán a la casa Alex Ghita, Vanessa Bouza y Manuel Cortés. No lo hará Jeimy Báez al ser la menos votada durante el Debate. El carrerón de esta concursante es espectacular. Menos votada en positivo el jueves pasado y menos votada para la repesca anoche. Y se atreve a hablarle a Romina sobre la cara que se ha comprado. Ella, que reconoció haberse aumentado el pecho porque estaba de moda. Cada uno se compra lo que le rota. De momento, Romina y sus compras están en la casa, mientras que a nadie le interesan las compras de Jeimy.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche, antes de ser salvado Óscar Landa: 44 %, 25 %, 22 %, 6 % y 3 %. Si mañana se salva un nominado imagino que será Sergio.