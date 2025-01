Si pensamos en la palabra ‘magia’ , lo primero que nos viene a la mente en el momento actual es una imagen de Harry Potter luchando con su varita, ¿verdad? El niño mago creado por J.K. Rowling ha influido enormemente en la sociedad , y todo lo relacionado con la magia se asocia a conjuros poderosos, lanzar rayos y varitas increíbles. Pero no siempre ha sido así. Porque la magia ha estado siempre con nosotros. Desde hace varios siglos. Aunque no siempre estuvo bien vista, ya que hubo una época en la que se asociaba con charlatanes y timadores.

También ha estado muchas veces asociada a la religión, ya que se veía a los magos como adoradores del diablo o portadores de brujería. Así que ha pasado por muchas etapas a lo largo de nuestra historia. Hasta llegar a la edad moderna, donde empezaron a proliferar los trucos de ilusionismo, cartas o mentalismo. Todo se puede incluir dentro del concepto de la ilusión, de aquello que no podemos explicar, de hacernos inocentes de nuev, y poner al mismo nivel a niños y mayores. Esa magia es la que se enseña en The Magic Factory , una escuela de magia donde podemos aprender todo lo necesario para ser unos auténticos magos. Su director, Alberto de Figueiredo , nos explica los secretos detrás de este arte milenario , y qué es lo que hay que tener para ser un mago hecho y derecho.

R: Pienso que no es algo tan generalizado entre el gran público y que es algo que acerca al curioso a nuestro mundo y le abre una puerta para entrar. Quien solo ve alguno de esos vídeos en televisión o busca trucos revelados en internet solo lo hará para saciar la curiosidad del momento y se le pasará rápido. La magia resuelve misterios desde distintos puntos de vista por lo que puede que alguien sepa como se hace un efecto, pero el mago cambie de método y le deje igual o más sorprendido que a aquel que no sabe nada.

R: ¡En mi caso llevo 33 años viviendo de ella y aún no le he pedido dinero a mis padres! Se puede vivir de ella y se puede vivir cómodamente. Requiere esfuerzo, dedicación y dedicarle tiempo a cosas que son menos románticas que el ensayo o la creación de repertorio. Me refiero al marketing, la publicidad, etc. Por lo general todos los artistas somos nuestra propia empresa y tenemos que hacer muchas cosas para que la rueda gire convenientemente. Es un lujo y un placer ser mago. Para mi no hay profesión más bonita en el mundo.