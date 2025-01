¿Cómo no saber quién es Macaulay Culkin, protagonista de ‘Solo en casa’ ? ¿O Kieran Culkin, uno de los hermanos Roy en la brillante ‘Succession’ ? O incluso Rory Culkin , conocido por los amantes del terror y del cine independiente .

Casi siempre que una familia decide dedicarse casi al completo a lo mismo (y sobre todo a temas artísticos) es porque hay una chispa que lo enciende. Y, en este caso, el encargarlo de prenderla fue su padre, Kit Culkin . Este fue e l primero en intentar trabajar de actor , concretamente en Broadway . Pero no tuvo ni el éxito ni el reconocimiento esperado. Todo pese a ser hermano de la también actriz Bonnie Bedelia, la mujer de Bruce Willis en ‘Jungla de cristal’ . Así que, como tantos otros padres con sueños frustrados, decidió vivirlos a través de sus hijos.

Kit era un padre abusivo y manipulador , y no puso las cosas fáciles. Tanto Macaulay como Kieran han hablado repetidas veces sobre lo mal padre que fue. “No era una buena persona y probablemente tampoco fuera un buen padre”, explicó Kieran para ‘The Hollywood Reporter’. Pero el que realmente pagó todo fue Macaulay, al que le arruinó por completo la infancia. Por suerte, en 1995, Patricia Brentrup, la madre de los Culkin, ganó la custodia y alejó a Kit de todos ellos . Pero durante la batalla legal por la custodia, que reveló que, de los 45 millones del patrimonio de Macaulay, solo quedaban 15, éste decidió emanciparse legalmente de sus padres a los catorce años y dejar su carrera en el mundo de la interpretación.

Pero no solo Macaulay y Kieran han salido actores, ya que su hermano pequeño Rory , aunque con menos fama, también sigue persiguiendo una carrera actoral. Su primer gran papel fue como hijo de Mel Gibson en la infravalorada ‘Señales’ de M. Night Shyamalan . Y desde entonces, ha participado en varios proyectos de terror como ‘Scream 4’ o la serie ‘Castle Rock’. El resto de hermanos han estado más alejados de los focos y Hollywood, y lamentablemente, en los últimos años la tragedia sacudió a los Culkin en dos ocasiones. Primero por la muerte de sobredosis de Jennifer Adamson, hermanastra del clan, en el año 2000. Y más tarde la de Dakota Culkin, después de un atropello en 2008. Una muerte que afectó profundamente a Kieran, y sobre la que ha hablado en varias ocasiones.

"Cuando llevaba un par de temporadas me di cuenta de que había algunas cosas de Roman (personaje de ‘Succession’) que hacía que me quedé en plan, 'Oh, eso es de mi hermana. Ese era su sentido del humor'", reveló en una entrevista para CBS News. "Ella siempre podía encontrar exactamente las palabras correctas para burlarse de ti y que te calaran, pero lo hacía siendo muy graciosa y hacía reír a toda la habitación. Era ella”. Incluso Macaulay Culkin, casado con la también actriz Brenda Song, puso de nombre a su primera hija Dakota, en honor a su hermana fallecida.