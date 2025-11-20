Inés Gutiérrez 20 NOV 2025 - 08:00h.

Muchas palabras dan el salto y pasan de utilizarse en un contexto determinado a ser usadas habitualmente

Las 20 palabras más largas en español

Compartir







MadridEl lenguaje está vivo, evoluciona, cambia y se adapta. Una vez que las palabras pasan a ser de uso común, es función de la RAE documentar cuáles se utilizan realmente, la manera adecuada de escribirlas y el significado con el que se emplean. Esto hace que en muchas ocasiones los usuarios sientan que el diccionario llega tarde, pero en ocasiones se nos olvida que tendemos a movernos en pequeñas burbujas y que nuestro mundo y entorno no tiene por qué ser igual que el de los demás.

Palabras o expresiones que se emplean con cierta frecuencia en lugares concretos no tienen por qué emplearse en otros ambientes. Muchas palabras que se usan en las redes sociales es muy poco frecuente escucharlas en el habla común, lo que no hace necesario regularlas o explicarlas. Otras veces sucede todo lo contrario y esas expresiones que se usaban en un ámbito pequeñito, pasan a emplearse de manera más general, haciendo que, con el tiempo, tengan su propia entrada en el diccionario.

Palabras que tal vez no recordabas que nacieron en redes sociales

Conviene señalar que no son demasiadas las palabras que han conseguido dar ese salto, por lo menos en el diccionario español. Algunas sí que lo han logrado, como espóiler, que se emplea para avisar de que lo que vamos a contar es una parte importante de una obra de ficción que puede destripar parte de la trama. También el término selfi ha pasado a formar parte de la lengua en español, como sinónimo de autofoto o fotografía que se hace uno mismo.

También hay palabras que se han hecho muy famosas en poco tiempo, como sucede con meme, que se usaba antes de la era internet, pero tuvieron que añadir una acepción nueva que recogiera el nuevo uso y ahora se define como “imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet”. Algo similar sucedió con viral, un término que llevaba muchos años siendo empleado, pero fuera del mundo de las redes. Su definición actual también incluye un “mensaje o contenido que se difunde rápidamente”.

Otras todavía no las acepta como propias, tal y como sucede con influencer, pero sí que las tiene recogidas bajo el paraguas de ‘anglicismo’. Sucede algo similar con hashtag, palabra que propone sustituir por etiqueta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otros diccionarios son un poco más permisivos, como el Diccionario de Cambridge, que ha incorporado términos como skibidi, delulu y tradwife. En España existe un Diccionario del Español Especializado en Redes Sociales (ERES), donde sí que quedan recogidos muchos de los términos que se han popularizado en las redes sociales, con palabras como cardio, para hacer referencia a cardiovascular o Latam, por Latinoamérica o América Latina.

También aparecen otros términos más creativos, como plandemia, de plan y pandemia, y perrhijo, de perro e hijo, o conspiranoico, de conspiración y paranoico. También en este diccionario se recogen términos como autolike.

¿Qué pasa con troll, hater, FOMO, stalkear, instagramear o avatar? Solo el tiempo lo dirá, pero de momento no están incluidos en la RAE. Bueno, avatar sí, pero con otro significado.