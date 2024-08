Ana Peleteiro: "No me considero una estrella, sino una atleta con mucha luz"

"Desde que llegué a la Villa parece que son mis primeros Juegos porque en Tokio todo estaba vacío . En el comedor he estado con la kazaja Olga Rypakova -oro y bronce en Londres 2012 y Rio 2016-, y en Tokio teníamos miedo a hablar con la gente. La experiencia es muy 'guay', pero no hay que distraerse con los diez mil estímulos de la Villa", subrayó la triplista.

La bronce en los anteriores Juegos, los de la pandemia , se declaró sorprendida por el apoyo de los aficionados antes de los Juegos, aunque admitió que se ha 'quitado' de (ver) sus redes sociales para centrarse en la competición. "Esa expectación no me la esperaba. Haber ganado el Campeonato de Europa hace que le gente sueñe y apueste por mí, y eso es todo un orgullo", confesó.

La palabra 'estrella' le parece algo exagerado para referirse a la atleta de Ribeira. "No me considero una estrella, pero sí una persona con mucha luz. Esa luz no solo me pertenece a mí sino a los que están a mi lado. Ojalá sea un referente para los niños del mañana", deseó la pupila de la 'factoría' de Iván Pedroso en Guadalajara.