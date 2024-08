Exclusiva | Los audios de Maite a su hijo Cristian contra Kiko y Sofía: "Tienes que matar al otro"

El consejo de la Guardia Civil a Sofía Suescun y Kiko Jiménez ante las amenazas de Maite Galdeano: "Están todas adjuntadas en la denuncia"

Escuchamos las conversaciones que tuvo Maite Galdeano con su hijo Cristian después de que su hija se fuera de casa

Maite se muestra fuera de sí en la conversación con su hijo Cristian

Después de que Omar Suárez contase los audios que Maite Galdeano le habría hecho a su hijo Cristian tras su pelea con Sofía Suescun, ahora, el colaborador de 'Vamos a ver' ha mostrado en exclusiva estos audios originales en los que la exconcursante de 'Gran Hermano' se muestra fuera de sí.

"O sea, entiéndeme, entiéndeme que no me la puede quitar este a...", comienza Maite. Cristian, sin éxito, trata de tranquilizar a su madre: "Ya vale mamá. No le ha hecho nada a la cría ¿Le ha hecho algo? ¿A ti te ha hecho algo? Pues no. Ya vale mamá. Ya está".

Lejos de tranquilizarse, Maite se muestra vez más nerviosa: "La ha manipulado, la ha manipulado. Eso no se hace con mi hija tío. Yo tenía que entrar a la casa, y ya está. No ser tan jeta como siempre", carga contra Kiko.

Muy enfadada y visiblemente nerviosa, insulta fuertemente a su hija y acusa a Kiko Jiménez de tenerla totalmente controlada. Mientras, le ruega a Cristian Suescun que lo solucione y no le importa si tiene que enfrentarse directamente a él: "Dale un par de h... y mata al otro. Dale un par de h..."

Según Omar Suárez, hay audios que no han podido ponerse por los graves insultos que contienen

Cristian Suescun no puede creerse lo que le está pidiendo su madre: "Pero mamá ¿Cómo voy a hacer así eso, yo con una persona que no me ha hecho nada?". "Pero está haciendo daño a tu madre", le replica Maite.

Cristian trata de contenerla y le pide a su madre que se tranquilice. Pero ella, cada vez más alterada, insiste: "¿Quiere que la machaque? La machaco. Ella a mí no me va a machacar, colega. Bueno, ella me quiere machacar a mí, lo mismo. Estamos ídem que ídem ¿No nos machacamos? Que baje a casa. Me iré cuando me venga bien irme":