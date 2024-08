Muere Sven-Göran Eriksson, exentrenador y exfutbolista, a los 76 años por un cáncer terminal

El que fuese el primer extranjero en dirigir a la selección de Inglaterra en 2001, –donde dejó una enorme e imborrable huella y donde hoy múltiples equipos y jugadores no dejan de recordarle, lamentando su muerte–, recientemente se despedía de todos con gran entereza, consciente de su etapa final en la pelea contra su cáncer terminal.

"Todos tenemos el día de nuestra muerte, pero la vida también es muerte". “Hay que aprender a aceptarla tal y como es. Con suerte, al final la gente dirá 'sí, era un buen hombre', pero no todo el mundo lo dirá. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentaba hacer todo lo que podía. No lo lamentéis, sonreíd. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público... Ha sido fantástico. Cuídate y cuida tu vida. Y vívela. Adiós", manifestaba en su mensaje de despedida, presente en el documental que protagonizó en sus últimos momentos.